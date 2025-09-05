Още три отбора си осигуриха място на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Лионел Меси изведе и синовете си на терена на стадион "Монументал" в Буенос Айрес преди домакинството срещу Венецуела, с което направи още по-емоционална раздялата си с аржентинската публика.

Нови три отбора спечелиха правото да играят на Мондиал 2026 - Уругвай, Колумбия и Парагвай. Това стана след квалификациите в зона КОНМЕБОЛ, които се играха снощи и рано тази сутрин българско време.

Уругвай победи като домакин Перу с 3:0 и така вече има 27 т., с което заема третото място и не може да бъде задминат от седмия - Венецуела (17 т.), който е на първата позиция, извън сигурните 6, които се класират. Головете вкараха Раодриго Агире (14), Джорджан Де Араскаета (58) и Федерико Виняс (80).

Колумбия също спечели на свой терен с 3:0 - срещу Боливия, като вече има 25 т. и е на пето място. Звездата на домакините Хамес Родригес откри в 31-ата мин., а след това отбелязаха още Йон Кордоба в 74-ата и Хуан Кинтеро в 83-ата.

Парагвай пък направи нулево равенство срещу гостуващия тим на Еквадор, който вече си е осигурил квота. Парагвайците имат 25 т. и са шести, т.е. на последното сигурно място за световното първенство, като също не могат да бъдат изместени от Венецуела.

Освен Еквадор, който е четвърти с 26 т., за Мондиал 2026 се бяха класирали предварително още Аржентина и Бразилия. Бразилците сега победиха с 3:0 гостуващия Чили и това бе първи успех за селекционера Карло Анчелоти на поста. Точни на ст. "Маракана" бяха Естевао (38), Лукас Пакета (72) и Бруно Гимараеш (76). Така "селесао" вече е с 28 т. и е на второто място. Чили е на 10-ото, последно място с 10 т.

Световният шампион Аржентина оглавява класирането в Южна Америка, като има 38 т. след победата с 3:0 над Венецуела в Буенос Айрес. Мачът беше специален за капитана и лидер на аржентинците Лионел Меси, тъй като беше последен за него с националната фланелка на родна земя. След този двубой Аржентина няма повече домакинства преди Мондиал 2026, а Меси възнамерява да се откаже от националния отбор след турнира догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Играещият в "Интер Маями" осемкратен носител на "Златната топка" се сбогува подобаващо с публиката, която бе препълнила ст. "Монументал". Меси вкара първото и последното попадение в мача - в 39-ата и 80-ата мин. Между двата му гола се разписа и Лаутаро Мартинес в 76-ата мин. За Венецуела цял мач изигра защитникът на "Левски" Кристиан Макун, а отборът му трябва да запази седмата позиция, ако иска да играе плейоф за място на Мондиал 2026. Шанс за баража има и Боливия, който е осми със 17 т. В последните квалификации в сряда рано сутрин наше време Венецуела приема Колумбия, а Боливия е домакин на Бразилия.

Самият Лионел Меси сподели след края чувствата си при раздялата с аржентинската публика. "Много емоции, след като знам, че това беше последният официален мач тук. Преживях много неща на този стадион, хубави и не толкова хубави, но винаги е радост да играя пред нашите хора. Особено при победа, разбира се. Много съм щастлив. Най-логичното беше да не стигна дотам (б.ред. - до Мондиал 2026). Но ето, вече сме близо, развълнуван съм, с желание, но както винаги казвам, вървя ден за ден, мач след мач", заяви той.

Иначе до момента място на Мондиал 2026 са си осигурили вече 16 отбора (от общо 48 участници) - съорганизаторите САЩ, Мексико и Канада, както и преминалите успешно квалификации Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай, Уругвай, Нова Зеландия, Австралия, Иран, Япония, Южна Корея, Йордания и Узбекистан. За последните два тима това ще бъде дебют на световно първенство.