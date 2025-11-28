Участник на Мондиал 2026 ще бойкотира жребия за групите

ЕПА/БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино няма да може да приветства на 5 декември всички участници в жребия за груповата фаза, тъй като делегацията на Иран ще бойкотира церемонията.

Иран няма да изпрати свои представители на тегленето на жребия за световното първенство по футбол през 2026 г., съобщи радио "Монте Карло". Церемонията ще се проведе на 5 декември във Вашингтон.

Причината е, че американските власти са отказали визи на голяма част от иранската делегация. "Информирахме ФИФА, че нашето решение няма нищо общо със спорта и също така, че няма да има делегация от Иран на жребия", обяви говорител на федерацията пред иранската държавна телевизия. Местни медии съобщават, че правителството на САЩ е отказало виза на седем официални лица, сред които президента на футболната федерация Мехди Тадж и директора на националния отбор Мехди Карати.

Така вече втори участник на Мондиал 2026 има проблем със САЩ, който е съорганизатор на турнира, заедно с Канада и Мексико. Миналата седмица стана ясно, че Хаити ще играе мачовете си на американска земя без фенове, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп няма да направи изключение за хората от страната, които искат да подкрепят отбора по време на шампионата на планетата. Гражданите на Хаити имат забрана да влизат в САЩ по силата на декрет, подписан от Тръмп през юни.