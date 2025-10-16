Иран откри нови огромни запаси от природен газ

На территорията на Иран има над газови и повече от 70 нефто-газови находища.

Огромни нови "пазви" с природен газ са открити в южната провинция Фарс и северната част на провинция Бушер, съобщи иранският министър на петрола Мохсен Пакнежад. Откритието е направено след нови проучвания в района на находището Пазан, като става дума за поне 283 млрд. куб метра обеми (10 трилиона куб. фута).

В следващите години находището ще играе важна роля в енергийния баланс на страната“, коментира министърът, цитиран от агенция Shana. Иран притежава вторите по големина запаси от природен газ в света, но е и огромен консуматор и изпитва недостиг на газ през месеците с високо потребление.

Министър Пакнежад припомня, че геоложките проучвания на втория сондаж в находище, разположено на 21 км от град Джам в провинция Бушер на брега на Персийския залив, са възобновени след осемгодишно прекъсване. Реално добивът може да започне приблизително след 3,5 години.

Пакнежад посочва още, че сондирането е достигнало хоризонтален пласт, съдържащ най-малко 200 милиона барела суров нефт, като е възможно обемите да се окажат много по-големи.