Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран откри нови огромни запаси от природен газ

В находището Пазан има и поне 200 милиона барела суров нефт, съобщи енергийният министър

Днес, 14:11
На территорията на Иран има над газови и повече от 70 нефто-газови находища.
На территорията на Иран има над газови и повече от 70 нефто-газови находища.

Огромни нови "пазви" с природен газ са открити в южната провинция Фарс и северната част на провинция Бушер, съобщи иранският министър на петрола Мохсен Пакнежад. Откритието е направено след нови проучвания в района на находището Пазан, като става дума за поне 283 млрд. куб метра обеми (10 трилиона куб. фута).

В следващите години находището ще играе важна роля в енергийния баланс на страната“, коментира министърът, цитиран от агенция Shana. Иран притежава вторите по големина запаси от природен газ в света, но е и огромен консуматор и изпитва недостиг на газ през месеците с високо потребление. 

Министър Пакнежад припомня, че геоложките проучвания на втория сондаж в находище, разположено на 21 км от град Джам в провинция Бушер на брега на Персийския залив, са възобновени след осемгодишно прекъсване. Реално добивът може да започне приблизително след 3,5 години.
Пакнежад посочва още, че сондирането е достигнало хоризонтален пласт, съдържащ най-малко  200 милиона барела суров нефт, като е възможно обемите да се окажат много по-големи. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, находище Пазан, природен газ

Още новини по темата

ОМВ: Природният газ ще е "двигател" на растежа
15 Окт. 2025

Световният добив на газ ще е с близо 2% годишен ръст
01 Окт. 2025

Фирма от САЩ зарежда камионите си за боклук от... сметищата

20 Септ. 2025

Природният газ надхвърли 35% от целия износ на Азербайджан

19 Септ. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

И Унгария "изневери" на "Газпром"
11 Септ. 2025

10 страни държат над 75% от световните запаси на природен газ

10 Септ. 2025

ЕС подготвя забрана за внос на руски газ, маскиран като транзитен
06 Септ. 2025

Природният газ не е мираж, а триаж
22 Авг. 2025

Цената на природния газ от "Булгаргаз" пада с 3.8% през август
31 Юли 2025

Путин е платил на Иран почти 4 тона злато за дронове
21 Юли 2025

Истанбул ще е домакин на ключови преговори
21 Юли 2025

OMV Petrom откри ново голямо находище на природен газ

15 Юли 2025

Израел е успял да рани и иранския президент с ракетен удар
13 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар