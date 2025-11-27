Държавните фирми задължително ще назначават "агенти по почтеност"

Илияна Кирилова Новите мерки не целят борба с корупцията, а да изпълним формално поети ангажименти по линия на ПВУ и ОИСР.

С редица формални мерки, обяснени като засилване на превенцията на корупцията, управляващите напълниха Закона за публичните предприятия. Поправките бяха приети на второ четене в пленарната зала, като опозицията отказа да ги подкрепи с мотива, че това е просто "имитация" на борба с корупцията.

Законът засяга компаниите, в които държавата или общините притежават по-голямата част от капитала, както и техните дъщерни дружества. За отбелязване е, че изискванията по този закон не важат за Българската банка за развитие, а именно там управляващите концентрират милиарди левове финансиране за каквито пожелаят цели, което съответно увеличава риска от корупция.

Всъщност, измененията целят да приемем насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за която кандидатстваме. България трябва да изпълни определени изисквания, за да се присъедини към международната организация, включително и такива, засягащи по-доброто управление на държавните дружества. Тези насоки съвпадат и с ангажименти за реформа, поети от нашата страна, по линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), по който очакваме европейско финансиране.

Новите законодателни текстове предвиждат да се създаде "Система за управление на корупционния риск" и да се приеме "Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия". С тази задача ще бъде натоварена ресорната държавна агенция, занимаваща се с публичните предприятия.

Въпросната система ще включва: методология за оценка и контрол на корупционния риск; мерки за предотвратяване на конфликта на интереси; определяне на етични стандарти и проверка на почтеността; определяне на член на ръководството, който да изпълнява функцията на „служител по почтеност“ и да провежда обучения в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

Формално звучащите мерки срещнаха скептицизма на опозицията, която посочи очевидното - че определянето на човек от борда на едно предприятие като "служител по почтеността" няма да помогне с нищо срещу корупцията. Управляващите не си дадоха труда да отговарят на критиките, нито да защитят предложенията, а мълчаливо ги одобриха с гласовете на депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и ИТН.