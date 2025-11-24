Вдигането на данък дивидент може да стигне до Конституционния съд

Pixabay С почти всички основни икономически партньори на България в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане е договорен таван на данък дивидент от 5%.

Планираното двойно увеличение на данък дивидент от 5 на 10% догодина може да породи сериозен международен проблем. По-високото облагане ще засегне само български фирми и граждани, които получават дивиденти, но не и чуждестранни инвеститори от държави, с които страната ни има спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. Тази дискриминация на база националност може да бъде атакувана от Конституционния съд, който да обяви данъчната промяна за противоконституционна.

За това алармираха данъчни и инвестиционни консултанти, които се чудят как така Министерството на финансите е проспало този проблем.

"Повечето Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, които България има с други държави, слагат лимит от максимум 5% ставка за данък дивидент. Тези спогодби са част от международното право, което надделява над местното законодателство. Т.е. дори в Народното събрание депутатите да приемат повишение на данъка върху дивидента от 5 на 10%, прилагането на 10% ставка ефективно ще важи само за българските лица, докато чужденците ще могат да се възползват от данъчно облекчение по спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и ще продължат да плащат само 5% данък дивидент", обясни за "Сега" инвестиционният консултант Мартин Желязков.

Той посочва, че се създава дискриминация по отношение на българските акционери, които изпадат в по-неблагоприятно данъчно положение. По този начин се нарушават няколко разпоредби в Конституцията за равенство пред закона на база националност и равнопоставеност в стопанката дейност.

България има над 70 Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с държави от ЕС, ОИСР, Северна Америка, Азия, Балканите и Близкия Изток, посочва Желязков.

С почти всички основни икономически партньори на България от ЕС, САЩ, Великобритания и др. е договорено, че ако притежателят на дивидентите е местно лице на другата договаряща държава, то начисленият данък няма да надвишава 5% от брутната сума на дивидентите, когато той притежава пряко поне 10% от акциите с право на глас, а когато притежава по-малък дял, облагането е с 10%.

Има държави като Австрия, например, с която е договорено с максимум 5% да се облагат дивиденти на физически лица, докато за фирми ставката е нулева.

"Предоговарянето на над 70 международни спогодби е практически невъзможно - държавите нямат изгода да се съгласят с по-неизгодните условия за техните фирми и граждани, които правят бизнес с нашата страна. Освен това би отнело години и би създало дипломатически напрежения", смята Желязков. И посочва, че Министерството на финансите е направило голям пропуск, като не е взело предвид колизията със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.