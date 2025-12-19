bTV свали от сутрешния блок Мария Цънцарова и Златимир Йочев

Водещите на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев ще напуснат формата. Новината е била съобщена днес на обяд пред екипа на новините, но официално съобщение за това бе публикувано едва в късния следобед.

В понеделник предаването „Тази сутрин“ ще има други водещи. Според информация на журналисти от bTV смяната на водещите e била представeна като част от промяната в публицистичните формати на телевизията.

В публикуваното съобщение на bTV се казва, че твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и не отговарят на истината. "bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика", посочва телевизията. Не се посочва обаче да се води диалог с другия водещ на сутрешния блок Златимир Йочев, така че не е известно той дали остава в bTV и на какви позиции.

Цънцарова и Йочев са едни от знаковите лица на телевизията. Цънцарова редовно влиза в директен сблъсък по неудобни въпроси с редица политически фигури и не се притеснява да заема позиции.

Първи новината съобщи преди обед директно от парламентарната трибуна депутатът от ДБ Ивайло Мирчев:

От АЕЖ обявиха, че организират протест в защита на Цънцарова и Йочев от 18:00 ч. на паркинга на bTV. "Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир", се казва в позицията на АЕЖ.