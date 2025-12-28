Празен стол, пълен комфорт. Мечтата на политиците!

Ние, журналистите от:

“Сега”

OFFNews

“Под тепето”

"Дневник"

“За истината”

"Капитал"

"Клуб Z"

Mediapool

Actualno.com

"Булевард България"

Gospodari.com

“Дарик радио”

"Момичетата от града"

“Радиан”, Шумен

“Отзвук”, Смолян

”Сакар нюз”, Хасково,

изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир след политически натиск заради неудобни въпроси.

Мисията на журналистите не е да угаждат на политиците, а да защитават интересите на обществото. Да задават остри въпроси, да разследват далавери на управляващите и да разобличават злоупотребяващите с власт.

И ако политиците не го разбират, е време да се оттеглят. Защото обществото има нужда от обективна и точна информация, от смели и съвестни журналисти, а не от некадърни, подкупни и суетни политици.

Ако други колеги, медии, инфлуенсъри искат да се присъединят към кампанията “Водещият твърде много питаше”, могат да получат материалите, като пишат на [email protected].