Празен стол, пълен комфорт. Мечтата на политиците!

Ние, журналистите от:
изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир след политически натиск заради неудобни въпроси.
Мисията на журналистите не е да угаждат на политиците, а да защитават интересите на обществото. Да задават остри въпроси, да разследват далавери на управляващите и да разобличават злоупотребяващите с власт.
И ако политиците не го разбират, е време да се оттеглят. Защото обществото има нужда от обективна и точна информация, от смели и съвестни журналисти, а не от некадърни, подкупни и суетни политици.
Ако други колеги, медии, инфлуенсъри искат да се присъединят към кампанията “Водещият твърде много питаше”, могат да получат материалите, като пишат на [email protected].