Орбан превзе и най-четения таблоид в Унгария

Швейцарската медийна компания Ringier продаде най-четения унгарски таблоид Blikk и други големи издания на унгарска група, близка до партията ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, съобщиха АФП и БГНЕС.

Откакто Орбан се върна на власт през 2010 г., много независими медии в Унгария или фалираха, или бяха изкупени от негови бизнес съюзници и превърнати в проправителствени издания, докато обществените медии са принудени да следват правителствената линия.

Сделката, с която Ringier продава унгарското си подразделение на групата Indamedia, идва по-малко от шест месеца преди парламентарните избори през пролетта, когато Орбан се изправя пред безпрецедентно предизвикателство към своето 15-годишно управление от страна на опозиционния лидер Петер Мадяр.

Като един от петте най-посещавани новинарски сайтове в Унгария, с население от 9,5 милиона души, Blikk достига до около три милиона онлайн читатели месечно, според Националния медиен и информационен орган.

„Ringier продава своята унгарска медийна компания Ringier Hungary Kft. на Indamedia – една от най-бързо развиващите се дигитални издателски къщи на унгарския медиен пазар“, се казва в изявление на швейцарската компания.

Сделката е финализирана в четвъртък и включва също женско списание, онлайн здравен портал и други издания.

Опозиционният лидер Петер Мадяр коментира сделката, обвинявайки ФИДЕС в „превземане“ на последните големи независими медии.

„Орбан и неговите съюзници са толкова уплашени от възможността да загубят изборите, че дори вече не се опитват да запазят привидност на обективност“, написа Мадяр във Facebook.

Макар че Indamedia не е част от Централноевропейската фондация за преса и медии (KESMA) - огромен проправителствен медиен конгломерат, групата e считана за близка до управляващата партия.

Нейният флагман Index, новинарски сайт със сходен обхват с този на Blikk, попадна в международните новини през 2020 г., когато журналистите масово напуснаха работа заради политическа намеса, само няколко месеца след като влиятелен бизнесмен, приближен до Орбан, придоби 50% дял в Indamedia. Оттогава насам в редакцията е нает изцяло нов екип.

През последните години Index публикува няколко нашумели критични материали срещу водещи опозиционни фигури, включително срещу самия Мадяр, основани на „анонимни източници“ или на документи със спорна достоверност. Тези публикации по-късно се превърнаха в опорни точки на правителствените кампании срещу политическите противници.