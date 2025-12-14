Хиляди протестираха срещу Орбан в Будапеща

Мащабен протест се проведе в унгарската столица срещу правителството на министър-председателя Виктор Орбан след разкрития за брутално насилие над деца в държавен дом за малолетни.

Видеозапис, който бе публикуван тази седмица, показва служител - доскоро началник на дома за непълнолетни в Будапеща, да извършва няколко насилствени действия - рита дете на земята, удря главата на друго върху масата. Мъжът вече е задържан. Полицията нахлу в заведението тази седмица и задържа още няколко души. Бившият директор на институцията е заподозрян в сексуално насилие и в ръководене на мрежа за проституция.

Първоначално правителството се опита да представи малтретираните непълнолетни като престъпници. В разговор с проправителствения новинарски уебсайт Mandiner, Орбан повтори тази теза, макар и да призна, че насилието е неприемливо. Реакцията на кабинета предизвика допълнителни критики за обвиняване на жертвите.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ води в анкетите преди изборите през април, организира недоволството. Той призова Орбан да подаде оставка за това, което нарече провал в защитата на децата под държавни грижи. Мадяр публикува служебен доклад от 2021 г., в който се описват мащабни проблеми с насилие и злоупотреби в домове за защита на деца. МВР на Унгария призна за съществуването на доклада. Опозицията твърди, че властите са знаели за ставащото, но не е реагирала. Мадяр обвинява Орбан в системни лъжи и иска оставката на правителството.

Преди по-малко от две години, тогавашният президент на Унгария и съюзник на Орбан, Каталин Новак, подаде оставка на фона на обществено възмущение, след като предостави спорно помилване по случай с педофилия, свързан с държавен дом за деца.