Наркобосът Сретен Йосич излезе от затвора

Сретен Йочич, по-известен в публичното пространство като Йоца Амстердам, днес е освободен условно след решение на Апелативния съд в Белград, съобщи Danas.

Новината е потвърдена и в официално съобщение на съда, в което се посочва, че решението е взето на 10 декември 2025 г.

„Апелативният съд в Белград постанови решение, с което, приемайки жалбата на защитата на осъдения, изменя първоинстанционното решение и осъденият Сретен Йосич се освобождава условно от изтърпяване на 15-годишната присъда и се разпорежда той да бъде незабавно пуснат на свобода, като условното освобождаване може да трае най-дълго до 28 февруари 2026 г.“, се казва в съобщението.

Съдът е заключил, че са изпълнени всички законови условия за освобождаването на Йосич. В мотивите се подчертава, че докладите от затвора показват „максимален напредък в третирането и изпълнението на програмата за поведение“ и че „с основание може да се очаква осъденият на свобода да се държи добре, а особено че до изтичането на срока на присъдата няма да извърши ново престъпление“.

Днешното решение е предшествано от по-ранен неуспешен опит. Адвокатът на Йосич през септември подаде молба за условно освобождаване до Висшия съд в Белград, но тя беше отхвърлена. Защитата след това подаде жалба до Апелативния съд, който в крайна сметка промени първоинстанционното решение и одобри освобождаването.

Припомняме, че Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение, че е участвал в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар че впоследствие беше окончателно оправдан по това дело, той не беше освободен. Вместо това, на 28 декември 2012 г. беше преместен от Централния затвор в Задова за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович, наричан Гокси Бомбаджията, през 1995 г.

През 2002 г. като главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започна да се движи със засилена охрана. През 2009 г. в Националната разузнавателна служба бе извършена проверка по повод твърденията на сръбския наркобос Йосич пред белградски съд, че се е ползвал от закрилата на българските разузнавателни служби. Затова се чувствал сигурен в България. Йосич намеси и името на Бойко Борисов в кръга на покровителите му.

От службата категорично посочиха тогава, че не са имали и нямат отношение към Йосич. Няма данни и други служби и граждани да са му осигурявали чадър. Предния ден Бойко Борисов поиска МВР, ДАНС и разузнаването публично да отговорят имало ли е закрила от службите или от него за Сретен Йосич в България.

През 2001 г. Йосич влиза и се укрива в България под фалшива самоличност, бягайки от международно издирване. Използва мрежата си от контакти на Балканите и се укрива основно в района на София. Движи се с охрана и сменя адресите често. През април 2002 г. е проведена съвместна акция на НСБОП (днешната ГДБОП), Интерпол и специални полицейски части. Йосич е арестуван в ресторант край бул. „Ботевградско шосе“ в София. При ареста Йосич не оказва съпротива. Носи фалшив български паспорт на чуждо име. Започва процедура за екстрадиране в Сърбия, защото е издирван с червена бюлетина от Интерпол. Има обвинения за участие в организирана престъпност и поръчкови убийства. През юни 2002 г. е екстрадиран в Сърбия.