Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов плаши с "мигновен хаос", ако падне кабинетът

Тогава излиза новият блок – ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие", МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова, обяви водачът на ГЕРБ

Днес, 12:02
Бойко Борисов
FB/Скрийншот
Бойко Борисов

Падне ли правителството, с него си отива и държавата – в този смисъл водачът на ГЕРБ Бойко Борисов описа какво според него ще се случи, ако кабинетът с мандата на неговата формация приключи живота си насред сегашната криза.

"Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, пълно компрометиране на еврозоната, всичко като геостратегическо предимство на България заминава на кино. Тогава излиза новият блок – ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие", МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, само че са свенливи, защото тя не е готина", разви сценария Борисов пред своите съпартийци, които се бяха събрали на Национална академия на младежката организация на ГЕРБ.

Според него същинската цел зад действията на опозицията е саботирането на еврозоната в полза на Русия. "В момента през руската пропаганда са задействани всички дълбоко законспирирани ядра", каза герберският водач. Доказателства за твърденията си не даде.

Ключовия въпрос за бюджета Борисов засегна колкото да преразкаже личните си сблъсъци с опозиционните депутати от ПП-ДБ в кулоарите на парламента. "Както във филма „Великолепната седморка“, едни мъжаги, страшни, гледам – Рая и Деница се стряскат, приижда Асен Василев, носи бюджет под мишница и почва да ми разлиства дали знам 45-а точка. Аз най-любезно – ние сме приятели от манастира, клели сме се да се уважаваме. Зад мен още по-голям мъжага – Мирчев, до него Божанов, Сабрутев. Някъде отзад – Наско, неудобно му на човека ... По коридорите гледам тичащи депутати – идват да ме спасяват. Ама, как изглеждаха – мале, мале! Тестостерон лъхаше от Асен Василев!", заразказва той през смях.

Според него целта на опозицията е била да го накара да си изпусне нервите и "да го заваля един от тях". "Аз когато съм се бил, те са били на курс по балет сигурно. Не могат да ме извадят от равновесие тези! Нашите младежи, ако бяха вътре в залата, щяха да излетят и да ги забият", похвали се Борисов.

За планирания от опозицията нов протест в понеделник лидерът на ГЕРБ се оплака, че демонстрацията се организирала заради една негова дума - казал, че проектът на бюджет ще бъде оттеглен, а после съпартийците му обяснили, че е по-добре да се ревизира, за да се приеме до края на годината.

Премиерът Росен Желязков също каза, че има "целенасочено въздействие, което има своите невидими вътрешни инспиратори и много ясно външно хибридно въздействие, което изключително умело не е натрапвано". Той увери, че бюджетът няма да бъде налаган силово, защото това е "абсолютно неприемливо". По думите му, през следващата година управляващите ще започнат дълго отлаган "разговор за социално-икономически реформи, за данъчно-осигурителния модел и къде е ролята на държавата като разпределител".

Президентски избори

Борисов подхвана и темата за президентските избори през 2026 г., но само за да разкритикува възможността столичният кмет Васил Терзиев да участва във вота.

"Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент. Най-лесно се бие такъв от дясноцентристките партии", самоуверено каза той. Според него "десноцентристки президент може да има само ако се обединим всички", а ПП-ДБ с изказванията си подготвяли почва за държавен глава, който да продължи сегашната геостратегическа линия на "Дондуков" 2.

Той на няколко пъти обвини ПП-ДБ в обвързаност с бившата Държавна сигурност, като конкретно спомена Терзиев. В тази връзка, Антон Тодоров – бивш депутат от ГЕРБ, изнесе дълга лекция пред младите партийци на тема "Децата и внуците на Държавна сигурност срещу демокрацията, свободата и пазарната икономика", в която говореше за миналото на членове на семейството на Терзиев, за бизнеса на столичния кмет и на бившия лидер на ПП Кирил Петков.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов

Още новини по темата

Отстъплението на Борисов удари Голямото Д
28 Ноем. 2025

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев
22 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

Кирил Петков се яви в съда по делото за ареста на Борисов
19 Ноем. 2025

ДБ подават сигнал в прокуратурата за "гоненицата" в дома на Бойко Борисов
14 Ноем. 2025

Борисов си призна, че е бил ятак на Цветан Василев
13 Ноем. 2025

Борисов "гарантира", че България ще получи отсрочка от САЩ
13 Ноем. 2025

Радев наложи вето на закона за "Лукойл"
12 Ноем. 2025

Британското посолство направи за смях Борисов за Пеевски

05 Ноем. 2025

Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
04 Ноем. 2025

Борисов: Правят се последни изчисления за осигурителната тежест
31 Окт. 2025

ГЕРБ и ДПС заедно зарадваха Белослав с ферибот за 24 млн. лв.
25 Окт. 2025

Бойко Борисов: Поех всички подигравки, но така премостих към Пеевски
25 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д