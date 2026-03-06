Борисов: В момента Радев го играе като цар

Бойко Борисов сравни предизборната кампанията на Румен Радев с тази на бившия лидер на НДСВ Симеон Сакскобургготски през 2001 г. "В момента Румен Радев го играе малко цар", каза водачът на ГЕРБ пред журналисти в Пловдив.

Той обвини бившия президент, че е обвързан с "червената номенклатура, червените мобифони, червените куфарчета". "Точно с тези хора се е обградил Радев. Когато говориш за олигархия, трябва вече да им казват имената, защото сега са внуците и децата на червената олигархия. Малко да конкретизираме олигархията кой е. Пловдивската олигархия, като виждам смените в МВР, вече се е сдобила с доста властови позиции", заговори с намеци лидерът на ГЕРБ.

За инициатори на смените във вътрешното министерство, извършени от шефа му Емил Дечев, Борисов посочи имената на приближените на Радев от "Дондуков" 2 Пламен Узунов и Николай Копринков. "Горкото МВР! Идва една власт, помита всички. Идва втора власт ... реваншизмът е такъв, че на редовите служители не им остава друго, освен да се привеждат и да чакат новите началници", оплака той силовото ведомство.

"Румен Радев се е събрал МВР да е за него и всички други да безчинстват в министерствата. Оставяме ги, нека да изконсумират радостта от тези два месеца управление, да се нарадват хубаво", обобщи Борисов мнението си за служебната власт.

Той призова президента Илияна Йотова да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност във връзка с войната в Близкия Изток.