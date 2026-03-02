Изборният район "Чужбина" е заличен от списъка на ЦИК

БГНЕС ЦИК беше приела решение, че от задграничния район ще се избират четирима депутати, но след това трябваше да го поправи.

От решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което определя по колко мандата разполага всеки многомандатен избирателен район (МИР), е заличен районът в чужбина.

На 19 февруари президентът Илияна Йотова издаде указ, с който определи номерацията, наименованията и границите на изборните райони за предстоящите избори на 19 април. Към досегашните 31 района тя беше включила още един – тридесет и втори, който да обхване българските граждани извън страната. ЦИК прие решение, с което определи, че от задграничния район ще се избират четирима депутати.

Междувременно обаче в парламента беше отхвърлено ветото на Йотова върху последните промени в Изборния кодекс. Една от поправките гласеше, че въвеждането на район "Чужбина" се отлага за 2028 г.

Йотова беше принудена да обнародва промените, включително и отлагането. А това означаваше, че нейният указ и решението на ЦИК за районите и техните мандати трябва да се изменят, за да бъде заличен отпадналият вече район.

По този начин за пореден път нашите сънародници извън страната остават без възможност да избират свои представители в парламента.