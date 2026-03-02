Медия без
Изборният район "Чужбина" е заличен от списъка на ЦИК

Днес, 12:50
ЦИК беше приела решение, че от задграничния район ще се избират четирима депутати, но след това трябваше да го поправи.
От решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което определя по колко мандата разполага всеки многомандатен избирателен район (МИР), е заличен районът в чужбина.

На 19 февруари президентът Илияна Йотова издаде указ, с който определи номерацията, наименованията и границите на изборните райони за предстоящите избори на 19 април. Към досегашните 31 района тя беше включила още един – тридесет и втори, който да обхване българските граждани извън страната. ЦИК прие решение, с което определи, че от задграничния район ще се избират четирима депутати.

Междувременно обаче в парламента беше отхвърлено ветото на Йотова върху последните промени в Изборния кодекс. Една от поправките гласеше, че въвеждането на район "Чужбина" се отлага за 2028 г.

Йотова беше принудена да обнародва промените, включително и отлагането. А това означаваше, че нейният указ и решението на ЦИК за районите и техните мандати трябва да се изменят, за да бъде заличен отпадналият вече район.

По този начин за пореден път нашите сънародници извън страната остават без възможност да избират свои представители в парламента.

