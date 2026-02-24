Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ветото на Йотова върху Изборния кодекс падна в правната комисия на НС

Членовете й одобриха повторно промените, които слагат таван на секциите извън ЕС

24 Февр. 2026Обновена
Макар и без подкрепата на ДПС, бившите управляващи успяха да прокарат повторно законопроекта.
БГНЕС
Макар и без подкрепата на ДПС, бившите управляващи успяха да прокарат повторно законопроекта.

Ветото, което президентът Илияна Йотова наложи на промените на Изборния кодекс, беше отхвърлено днес от парламентарната правна комисия. Повторно бяха одобрени текстовете, предложени от "Възраждане" и подкрепени от ГЕРБ, БСП и ИТН, с които могат да се образуват до 20 избирателни секции в страните извън ЕС, като в този брой не се включват секциите в посолства и консулства.

В подкрепа на законопроекта гласуваха 11 от членовете на комисията - от ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и БСП. Против (и съответно за ветото) бяха 8 депутати от ПП-ДБ, ДПС, АПС, "Величие" и БСП. От МЕЧ се въздържаха.

Прави впечатление разделението в БСП, чийто двама членове на комисията гласуваха по различен начин. Докато се провеждаше заседанието, на "Позитано" 20 дадоха пресконференция, на която новият партиен лидер Крум Зарков констатира, че парламентарната група е разделена по въпроса, но Изпълнителното бюро на БСП е приело решение, с което я призовава да подкрепи ветото. Остава да видим дали червените депутати ще се вслушат в апела на партийното ръководство за предстоящото повторно гласуване на законопроекта в пленарната зала.

Противниците на промените в правната комисия се аргументираха, че таванът на секциите нарушава равното право на глас, гарантирано от Конституцията на всички пълноправни български граждани. Нямаше единодушие обаче - Христо Расташки от МЕЧ твърдеше, че е възможно да не се слага таван над САЩ, Великобритания и Канада, но да се въведе такъв за съседните на България държави, като така се обхване и Турция.Затова той се въздържа при гласуването. Хамид Хамид от ДПС поиска не само отпадане на законопроекта, но и дори да се премахне уседналостта за местни и европейски избори. Явор Хайтов от АПС заяви, че и досегашният ред в миналото е бил твърде рестриктивен при образуването на секции извън страната.

От "Възраждане" застанаха твърдо зад предложението си. Депутатът от партията Петър Петров посочи, че в четири страни - Турция, САЩ, Великобритания и Канада, е имало над 20 секции извън ЕС. С колегите му са взели като отправна точка секциите в Канада, които са били най-малко на брой, когато са определили тавана от 20 секции. Той заяви, че избирателният район в чужбина трябва да има поне 16 мандата, предвид на това, че там последно са гласували близо 150 000 души, и разкритикува президента, че е определила само 4 мандата извън страната.

Ветото обаче засягаше само текстовете от законопроекта, отнасящи се до броя на секциите. В проекта влиза и друга разпоредба, според която създаването на избирателен район в чужбина, предвидено за 2025 г. и съответно закъсняло, се отлага за 2028 г. Илияна Йотова обаче, в своя указ, определящ номерацията на районите, беше посочила и район "Чужбина", без да наложи вето на текста с отлагането за 2028 г. Централната избирателна комисия (ЦИК), следвайки указа, определи със свое решение 4 мандата за задграничния район. Сега, ако законопроектът бъде приет и в пленарната зала, отлагателната разпоредба ще остане и ще трябва да се отмени президентският указ, както и решението на ЦИК - указът не може да стои над кодекса в йерархията на правните актове.

Ветото вероятно ще влезе още утре за разглеждане в пленарната зала.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Изборен кодекс, гласуване в чужбина

Още новини по темата

Новият избирателен район "Чужбина" вече е факт
20 Февр. 2026

Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
12 Февр. 2026

Парламентът се захваща отново с гласуването в чужбина
11 Февр. 2026

НС сложи бариера пред вота в Турция, Великобритания и САЩ
05 Февр. 2026

Изборният район "Чужбина" беше отложен с още 2 години
03 Февр. 2026

С голям скандал парламентът оряза секциите извън ЕС
29 Яну. 2026

Със скандал в НС орязват секциите извън ЕС
28 Яну. 2026

Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
24 Яну. 2026

Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите
23 Яну. 2026

Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс
22 Яну. 2026

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"
21 Яну. 2026

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Управляващите разчитат на ЦИК да оправи бъркотията със скенерите
19 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?