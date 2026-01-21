ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"

БГНЕС Според лидерите на ПП-ДБ целта на управляващите е да докарат нещата до гласуване само с хартиени бюлетини.

Промените в Изборния кодекс, приети на второ четене след 13-часово заседание на парламентарната правна комисия, трябва да бъдат оттеглени веднага, иначе ПП-ДБ ще свикат протест срещу управляващите. С това заплашиха лидерите на обединението на пресконференция тази сутрин.

Поправките в закона, предложени от анонимна "работна група", заменят сегашното машинно гласуване с машинно отчитане на бюлетините. Това ще става с нови устройства – скенери, които ще броят хартиени бюлетини. До месец от влизането в сила на промените те трябва да бъдат купени, а до предсрочните парламентарни избори, очаквани в края на март или през април, да бъдат вкарани в действие. Не се знае откъде ще дойдат машините, какви ще са техните характеристики, нито колко ще струват.

Предупреждение

"Тъй като сме на прага на най-голямата изборна измама в историята, призовавам Борисов и Пеевски веднага да оттеглят промените на секундата. В противен случай много тежко ще се сблъскат с юмрука на протеста", предупреди Ивайло Мирчев от ДБ. Според него всичко случило се на правната комисия става със знанието на лидерите на ГЕРБ и ДПС и спирането на промените е единственият начин "да се запази мирът".

Асен Василев от ПП обвини управляващите, че се "опитват да фалшифицират вота, така че да ограбят гласа на хората", а към гражданите апелира да бъдат в "протестна готовност“. "Ние ще се борим вътре в парламента, гражданите трябва да се борят на площада", смята Василев.

Колегите им Божидар Божанов и Стою Стоев заявиха, че целта на мнозинството е да се стигне до гласуване само с хартиени бюлетини. Същото каза и Радостин Василев от МЕЧ. Цвета Рангелова от "Възраждане" напомни за ролята на "работната група" и коментира, че "имаме нов Изборен кодекс, който няма автор". От АПС пък публикуваха текстовете на множество декларации, за които твърдят, че са от български граждани в чужбина, противопоставящи се на подкрепената от управляващите идея на "Възраждане" в страните извън ЕС да се откриват до 20 избирателни секции.

Контраобвинения

Тошко Йорданов от ИТН нападна опозицията, че говори "абсолютно същите глупости", каквито са говорили ГЕРБ и ДПС при въвеждането на машините през 2021 г.

Той не очаква никакви проблеми с доставянето на скенери – по думите му, само един от потенциалните доставчици разполага с над 120 хиляди такива устройства, а били получени оферти от 6 компании. Според него избирателните комисии няма да имат нужда от никаква подготовка, тъй като "това е красотата на този тип гласуване – секционната комисия наблюдава процеса от първия ред и гледа да няма простотии, а не да обслужва машината". Гласоподавателите също – Йорданов заяви, че употребата на скенерите е "елементарна" и ще предотврати невалидните гласове.

Той обвини ПП за липсата на доверие в "сегашните мадуровки", както определи машините за гласуване. "Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, и ще е също толкова тъпо, колкото, че ще откраднем изборите", обобщи той.

Малко по-късно във Фейсбук коментира и партийният му лидер Слави Трифонов. "Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета", контраатакува шоуменът.

Предложение

Мая Димитрова от БСП посочи пред журналисти, че колкото и да са добри скенерите, задължително трябва да има отлагателен период – да влезе в действие от 1 януари 2027 г. На правната комисия другите формации от мнозинството отказаха да подкрепят това предложение. Червените депутати ще гласуват за идеята си в пленарната зала, но в същото време ще подкрепят и въвеждането на скенерите.