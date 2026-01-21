Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"

Могат да ме обвинят, че съм извънземен, и ще е също толкова тъпо, колкото, че ще откраднем изборите, каза Тошко Йорданов

21 Яну. 2026Обновена
Според лидерите на ПП-ДБ целта на управляващите е да докарат нещата до гласуване само с хартиени бюлетини.
БГНЕС
Според лидерите на ПП-ДБ целта на управляващите е да докарат нещата до гласуване само с хартиени бюлетини.

Промените в Изборния кодекс, приети на второ четене след 13-часово заседание на парламентарната правна комисия, трябва да бъдат оттеглени веднага, иначе ПП-ДБ ще свикат протест срещу управляващите. С това заплашиха лидерите на обединението на пресконференция тази сутрин.

Поправките в закона, предложени от анонимна "работна група", заменят сегашното машинно гласуване с машинно отчитане на бюлетините. Това ще става с нови устройства – скенери, които ще броят хартиени бюлетини. До месец от влизането в сила на промените те трябва да бъдат купени, а до предсрочните парламентарни избори, очаквани в края на март или през април, да бъдат вкарани в действие. Не се знае откъде ще дойдат машините, какви ще са техните характеристики, нито колко ще струват.

 

Предупреждение

"Тъй като сме на прага на най-голямата изборна измама в историята, призовавам Борисов и Пеевски веднага да оттеглят промените на секундата. В противен случай много тежко ще се сблъскат с юмрука на протеста", предупреди Ивайло Мирчев от ДБ. Според него всичко случило се на правната комисия става със знанието на лидерите на ГЕРБ и ДПС и спирането на промените е единственият начин "да се запази мирът".

Асен Василев от ПП обвини управляващите, че се "опитват да фалшифицират вота, така че да ограбят гласа на хората", а към гражданите апелира да бъдат в "протестна готовност“. "Ние ще се борим вътре в парламента, гражданите трябва да се борят на площада", смята Василев.

Колегите им Божидар Божанов и Стою Стоев заявиха, че целта на мнозинството е да се стигне до гласуване само с хартиени бюлетини. Същото каза и Радостин Василев от МЕЧ. Цвета Рангелова от "Възраждане" напомни за ролята на "работната група" и коментира, че "имаме нов Изборен кодекс, който няма автор". От АПС пък публикуваха текстовете на множество декларации, за които твърдят, че са от български граждани в чужбина, противопоставящи се на подкрепената от управляващите идея на "Възраждане" в страните извън ЕС да се откриват до 20 избирателни секции.

 

Контраобвинения

Тошко Йорданов от ИТН нападна опозицията, че говори "абсолютно същите глупости", каквито са говорили ГЕРБ и ДПС при въвеждането на машините през 2021 г.

Той не очаква никакви проблеми с доставянето на скенери – по думите му, само един от потенциалните доставчици разполага с над 120 хиляди такива устройства, а били получени оферти от 6 компании. Според него избирателните комисии няма да имат нужда от никаква подготовка, тъй като "това е красотата на този тип гласуване – секционната комисия наблюдава процеса от първия ред и гледа да няма простотии, а не да обслужва машината". Гласоподавателите също – Йорданов заяви, че употребата на скенерите е "елементарна" и ще предотврати невалидните гласове.

Той обвини ПП за липсата на доверие в "сегашните мадуровки", както определи машините за гласуване. "Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, и ще е също толкова тъпо, колкото, че ще откраднем изборите", обобщи той.

Малко по-късно във Фейсбук коментира и партийният му лидер Слави Трифонов. "Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета", контраатакува шоуменът.

 

Предложение

Мая Димитрова от БСП посочи пред журналисти, че колкото и да са добри скенерите, задължително трябва да има отлагателен период – да влезе в действие от 1 януари 2027 г. На правната комисия другите формации от мнозинството отказаха да подкрепят това предложение. Червените депутати ще гласуват за идеята си в пленарната зала, но в същото време ще подкрепят и въвеждането на скенерите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Изборен кодекс, скенери за бюлетини, машинно гласуване, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Румен Радев подаде оставка като президент

19 Яну. 2026

Управляващите разчитат на ЦИК да оправи бъркотията със скенерите
19 Яну. 2026

Управляващата коалиция се разцепи за скенерите
16 Яну. 2026

Управляващите вече заличават машините от изборите
15 Яну. 2026

Десетки хиляди подкрепиха машинното гласуване в центъра на София
14 Яну. 2026

Протестът отложи битката за Изборния кодекс
14 Яну. 2026

ПП-ДБ свикват митинг в подкрепа на машинното гласуване
13 Яну. 2026

И ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му
10 Яну. 2026

НПО призоваха изборите да се провеждат от хора с чисто минало
09 Яну. 2026

Радев бави първия мандат за кабинет
06 Яну. 2026

Лидерът на БОЕЦ осъди МВР за 40 000 лв. заради произволен арест
24 Дек. 2025

"Мяра": 74% от българите искат промени в Изборния кодекс
22 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?