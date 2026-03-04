Новият спецпрокурор, който ще разследва главния, най-сетне е на работа

БГНЕС Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г. няма легитимност като главен прокурор, смята Върховният касационен съд. Сарафов обаче не смята така.

След като близо 3 месеца механизмът за разследване на главния прокурор беше блокиран след изтичането на мандата на първия спецпрокурор Даниела Талева на 7 декември, най-сетне вече на нейно място е встъпил следващият ад хок прокурор. Това установи проверка на "Сега".

Антон Урумов беше определен още на 12 декември да е приемник на Талева. На 22 декември Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го назначи за прокурор във Върховната касационна прокуратура и даде 14 дни за обжалване на това решение. След като изтече срокът за обжалване, дойде ред на три дни, в които Урумов да бъде уведомен за решението да бъде специален прокурор.

Така, най-сетне на 2 февруари Урумов получи уведомлението за назначението си, след което започна да тече и 30-дневният му срок за встъпване в длъжност. Талева завеща на Урумов само една отворена преписка.

Докато се чака встъпването му в длъжност обаче във Върховния касационен съд, който приема сигналите за престъпления на главния прокурор и неговите заместници, са постъпили поне 2 сигнала срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор. Това се вижда от публичния регистър, който поддържа съдът и който е актуален към януари.

"Сега" е описвал единия от сигналите. В него се твърди, че Сарафов е извършил престъпление по служба, както и престъпление срещу правосъдието.

В сигнала се настоява, че след като на 18 септември м.г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че правомощията на Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор се прекратяват по силата на закона след 21 юли 2025 г., редица негови действия като главен прокурор са престъпления.

Законът за съдебната власт регламентира, че изпълняващият функциите главен прокурор трябва да се подменя на всеки 6 месеца. Сарафов заема поста от юни 2023 г., но шестте месеца от влизането в сила на правилото за Сарафов изтекоха на 21 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче прие, че Сарафов е заварено положение, законът не важи за него, а за следващия изпълняващ функциите.

Припомнете си подробности за сигнала 👇

Нов сигнал иска разследване на Сарафов за две престъпления Нов сигнал срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за главен прокурор, може да се превърне в първото дело на Антон Урумов - новия специален прокурор за разследване на главния.

МИНАЛО

Времето на Даниела Талева като специален прокурор ще се запомни с абсолютната непрозрачност, в която работеше, като дори осъдена от "Сега" да предостави актовете си, тя не го направи.

Специалният механизъм за разследване на главния прокурор беше въведен, за да бъде отговорено на решението на Европейския съд за правата на човека по делото "Колеви" срещу България, признало всевластието и недосегаемостта на главния прокурор. За времето, откакто действа механизмът обаче той не се доказа ефективен, а спецпрокурорът реално е крайно зависим от хората, които трябва да разследва.

Актът му за встъпване в длъжност се подписва от главния прокурор, специалният прокурор няма администрация и ползва тази на главния прокурор и дори оставя главния да се произнася по искания за достъп до обществена информация. Формално дори отпуските на специалния прокурор се разрешават от главния.