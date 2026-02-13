Спецпрокурорът, който ще разследва главния, оправда бивш кмет

Илияна Кирилова Зависимостта на специалния прокурор от главния е един от парадоксите в регламента за разследване, който за своите малко над 2 години действие се показа като неефективен и с много подводни камъни.

Антон Урумов, който преди 2 месеца беше избран да е следващият специален прокурор за разследване на главния, в последните си дни като съдия е чел оправдателна присъда по делото срещу бившия кмет на община Септември Марин Рачев. Това видя "Сега" в съдебните регистри.

Това "кметско" дело беше един от процесите в Софийския градски съд, които се очакваше да тръгнат отначало заради преминаване на Урумов в състава на прокуратурата. В крайна сметка обаче на 30 януари той е чел присъда срещу бившия кмет на община Септември (и съпруг на настоящия кмет) Марин Рачев и тримата общински служители, подсъдими заедно с него.

На 8 октомври 2019 г. спецпрокуратурата съобщи, че е приключила разследването за умишлена безстопанственост срещу Рачев. Обвинението твърдеше, че за времето от май 2017 г. до август 2018 г. Рачев не положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество - допуснал да бъдат заплатени недължими суми с платежни нареждания по фактури, дейности и услуги на завишени цени, по договор за обществена поръчка за ремонт на пътна и улична мрежа на територията на общината, твърдеше прокуратурата и изчисляваше щетите на 255 039 лв., без ДДС.

Само присъдата срещу Рачев и другите е 23 страници. А съдията трябва да депозира и мотивите си за нея. Само така делото се приема за приключено на тази инстанция.

Урумов няма много време за това. Той беше посочен за приемник на първия ад хок прокурор Даниела Талева на 12 декември. На 22 декември Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го назначи за прокурор във Върховната касационна прокуратура и даде 14 дни за обжалване на това решение. След като изтече срокът за обжалване, дойде ред на три дни, в които Урумов да бъде уведомен за решението да бъде специален прокурор.

От Висшия съдебен съвет казаха за "Сега", че Урумов е получил уведомлението за назначението си на 2 февруари. От тази дата тече и 30-дневният му срок за встъпване в длъжност. Така, общо 3 месеца механизмът за разследване на главния прокурор е реално на трупчета.

Тъй като Урумов встъпва като прокурор във върховната прокуратура, актът за заемане на длъжността трябва да бъде издаден от главния прокурор. В случая дори нямаме главен прокурор. Под въпрос е дали имаме и изпълняващ функциите такъв, макар и Борислав Сарафов да продължава да се представя в тази роля. Редица определения на Върховния касационен съд обаче още миналата есен посочиха, че след 21 юли м.г. той няма легитимност да заема поста.

