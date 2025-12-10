Съюзът на съдиите: Сарафов използва прокуратурата за лични цели

Искането на Борислав Сарафов, който продължава да заема длъжността и. ф. главен прокурор за отстраняване на членове на Съюза на съдиите в България от списъка от съдии, дали съгласие да бъдат определени за специален прокурор за разследване на главния, предизвика гнева на гилдийната организация. Както "Сега" писа преди няколко дни Сарафов се опитва да прочисти списъка на съдиите, които биха могли да се превърнат в ад хок прокурор и да продължат работата на Даниела Талева, чийто мандат изтече на 7 декември.

Според ССБ с тези си действия Сарафов продължава да използва институцията на прокуратурата за цели, "не само различни, но и несъвместими с възложените ѝ от Конституцията и законите на страната функции".

Те припомнят, че разследванията по сигнали срещу главния прокурор и неговите заместници имат за предмет да установят дали има основания за ангажиране на наказателна отговорност на лицата на тези позиции. Наказателната отговорност е лична. Правата на обвиняем и подсъдим, които главният прокурор би придобил в такова си качество, също са лични и не могат да се упражняват чрез институцията. Затова като ползва пресцентъра на прокуратурата и сайта ѝ във връзка с процедурата за разследване, Сарафов извършва институционална злоупотреба.

"Използването на властови ресурси на институция като прокуратурата за упражняване на претендирани лични процесуални права представлява и демонстративно упражняване на натиск по отношение на съдия, на когото е възложено да се произнесе по съответното производство. Още по-недопустимо е когато този натиск се упражнява с цел отстраняване на съдия от определено производство или за предварително подбиране на кръга от съдии, от които следва да бъде определен прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник", смятат от най-голямата гилдийната организация.

Напълно неприемливо е да се заклеймяват съдии заради изразени от тях мнения по принципни въпроси, засягащи управлението на съдебната власт.

Тези действия на Сарафов са в разрез и със скорошните препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за ограничаване на ролята на Прокурорската колегия на ВСС и на главния прокурор в назначаването, удължаването на мандата, отстраняването и отчетността на ад хок прокурора.

Затова ССБ призовава Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да извърши проверка дали Сарафов използва ресурсите и авторитета на прокуратурата за реализиране на претендирани лични процесуални права. "Настояваме да бъде даден ясен отговор дали е съвместимо с изискванията на Кодекса на етично поведение на българските прокурори такова едно поведение". Съдийската колегия на съвета пък е призована да реагира срещу оказвания натиск срещу съдии. Припомня се, че колегията подмина обвиненията на Сарафов към срещу ръководството на Върховния касационен съд, че "преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт".

ОТ ПЪРВИЯ РЕД

Сарафов е поискал да присъства на избора на следващия специален прокурор за разследване на главния прокурор. Това съобщиха от Върховния касационен съд, който поддържа списъка на съдиите, дали съгласие да бъдат избрани за ад хок прокурор, и през който минават сигналите срещу главния прокурор и неговите заместници.

Сарафов е уведомен кога ще бъде изборът, който се прави през системата за случайно разпределение на делата. Така или иначе ВКС насрочи "джуркането" публично за петък. Ако Сарафов или негов представител се явят, то те ще бъдат в публиката, където ще са и журналистите.

Разпореждането на да бъде определен нов ад хок прокурор е от вчера. В него заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната му колегия Лада Паунова посочва, че срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от 2 години и след този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност. Затова и Даниела Талева се връща в Софийския градски съд.

Талева е информирала Паунова, че към 7 декември, когато изтече мандатът ѝ, има останала една неприключила преписка - № 8/2025 г., по която е възложена допълнителна проверка. Това е основание и за назначаване на следващ ад хок прокурор.

Интересна подробност е, че на датата, на която Сарафов е поискал да присъства на определянето на следващия специален прокурор, той прати писмо до ВКС, настоявайки за отвода от списъка на всеки съдия, който е член на Съюза на съдиите в България. При това искането му е придружено с пълен списък на членовете на съюза.

В момента едва 11 съдии, които отговарят на условията, са дали съгласие да бъдат определени за ад хок прокурор.

След като бъде изтеглен съдията, който ще е следващият специален обвинител, той трябва да бъде назначен за прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По принцип законът не оставя поле на колегията да преценява дали да назначи избраният съдия. Предстои обаче да видим как ще се развият събитията. В крайна сметка същите хора изтълкуваха, че Сарафов може да остане изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли, макар и законът да не позволява това.

ТОЧКА

Конституционният съд прекрати делото по искането на Върховния административен съд да бъде обявена за противоконституционна забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. Причината е, че ВАС сезира КС по жалба на Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

Повод за прекратяването стана фактът, че Сарафов оттегли жалбата си и така беше прекратено делото във ВАС, заради което беше образувано конституционното дело. В определението за прекратяването са участвали 11 съдии (отсъства Невин Фети), като то е прието с 10 гласа "за" и особено мнение на съдия Борислав Белазелков. Становища по делото пък има от съдиите Атанас Семов и Орлин Колев, който беше и докладчик.

Както "Сега" вече писа мнозинството в Конституционния съд е клоняло към отхвърляне на искането на ВАС, вземайки предвид последните произнасяния на Съда на ЕС в Люксембург за мандатността. Съдът в Люксембург постанови малко след образуването на това конституционно дело, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не може да продължава да изпълнява правомощията си, след като мандатът му, закрепен в Конституцията, е изтекъл. Докладчикът Орлин Колев е бил сред малцинството, подкрепящи тезата на ВАС и Сарафов, научи още "Сега". Вероятно самият Сарафов е решил да оттегли жалбата си, когато е разбрал накъде клонят везните в Конституционния съд. Така, с прекратяването на делото, няма да има решение на КС, че ВСС с изтекъл мандат може да избира тримата големи в системата.