Тече преброяване кой е съгласен да разследва Сарафов

Приемникът на ад хок прокурора Талева ще бъде избран, когато има работа за него

12 Ноем. 2025Обновена
Даниела Талева
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува днес Даниела Талева, която е специалният прокурор за разследване на главния, да бъде освободена от длъжност, считано от 7 декември. Причината за освобождаването ѝ е, че тогава стават 2 година от встъпването ѝ в длъжност. Това е максималният срок по закон, в който съдията, избран с жребий за ад хок прокурор може да заема поста. Решението на Прокурорската колегия ще бъде пратено на съдийската, за да може тя да възстанови Талева в Софийския градски съд.

Вече са изпратени писма до всички съдилища от окръжно ниво нагоре с въпрос кои магистрати отговарят на законовите условия да заемат поста на ад хок прокурор (какви са те - вижте по-долу) и дали дават съгласието си да влязат в списъка от който се избира. Съдиите пък, които към момента са в списъка, са получили запитване от Върховния касационен съд дали потвърждават съгласието си да останат в него. Предстои да се насрочи Общо събрание на Наказателната колегия на ВКС, което трябва да утвърди списъка, обясниха за "Сега" от съда.

В края на мандата на Талева, зам.-председателката на ВКС и ръководител на Наказателната му колегия Лада Паунова ще поиска от отиващия си ад хок прокурор информация дали има висящи преписки.

Времето на Талева на поста ще се запомни с абсолютната непрозрачност, в която тя работеше и липсата на каквато и да е информация за мотивите по актовете ѝ. На практика нейната независимост от главния прокурор и заместниците му, които по закон трябва да разследва, изобщо не е гарантирана. Тя например иска разрешение от тях за удължаване на срока на преписки срещу тях, по които работи.

През двете години Талева разгледа множество преписки по получени сигнали, като огромна част от тях са прекратени, тъй като тя не откри данни да престъпления в тях. 

Наскоро Софийският градски съд отмени постановление на Талева, с което тя отказва да образува досъдебно производство срещу все така и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по сигнал на БОЕЦ, свързан и с архива на Петьо Петров - Еврото. Определението на съда доказа колко повърхностно е работила Талева по сигнала. Съдът даде указания на Талева как да продължи работата по сигнала. След това лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев съобщи, че вече има образувано разследване, а вчера беше и на разпит по него. Той обаче се тръгна срещата с Талева крайно разочарован и обяви, че основата цел на разпита му е била да разкрие откъде има архива на Еврото, а не престъпленията на Сарафов, за които твърди.

Освен това висящо разследване (освен ако по чудо не го приключи до 7 декември), Талева ще завещае на приемника си и преписката, по която трябва да провери узурпира ли Сарафов властта, като не се оттегли от поста си на временен главен прокурор на 21 юли, както повелява законът.

Нов ад хок прокурор ще бъде избран само ако има останали неприключили преписки. Ако Талева успее да финализира всички казуси, тогава изборът на следващия спецпрокурор ще бъде, когато постъпят нови сигнали срещу главния или заместниците му.

 

ПРОЦЕДУРАТА

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм.

Преди две години влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, с които българските власти трябваше да отговорят на проблема с безконтролния и недосегаем началник на държавното обвинение. Много спорно е дали това реално се случи.

Процедурата предвижда, че на този пост се избира съдия, който е поне на окръжно ниво, има ранг на върховен съдия и в последните 7 години се е занимавал с наказателни дела. Изборът става чрез жребий сред съдиите, които са дали съгласие, а после минава през Прокурорската колегия на ВСС. Към момента в списъка има 21 магистрати.

Според Закона за съдебната власт срокът, в който съдията може да е ад хок прокурор, е максимум 2 години. Ако след този период има висящи дела, те се довършват от следващия спецпрокурор. 

"Сега" спечели делото за достъп до актовете на Талева, но въпреки това не ги получи. Припомнете си случая тук:

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна
Броят на делата и преписките, по които е работила специалния прокурор за разследване на главния прокурор Даниела Талева, е публична информация. Крайният акт по всяка преписка и досъдебно производство - също.
СЕГА
14 Юли 2025
Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.
СЕГА
04 Авг. 2025

 

