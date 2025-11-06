Медия без
Талева едва ли ще довърши разследването на Сарафов по сигнала на БОЕЦ

На 7 декември ад хок прокурорката се връща в съда

Днес, 15:24
Даниела Талева няма да остане в историята с прозрачност и отчетност.
Даниела Талева няма да остане в историята с прозрачност и отчетност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще гласува идната сряда решение за освобождаване на Даниела Талева от длъжността "прокурор" във Върховна касационна прокуратура, разследващ престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник. Това се вижда от дневния ред за заседанието на колегията, насрочено за 12 ноември.

Талева ще бъде освободена, считано от 7 декември, когато изтича своеобразният ѝ двугодишен мандат като ад хок прокурор, пише "Лекс".

Времето на Талева на поста ще се запомни с абсолютната непрозрачност, в която тя работеше и липсата на каквато и да е информация за мотивите по актовете ѝ. На практика нейната независимост от главния прокурор и заместниците му, които по закон трябва да разследва, изобщо не е гарантирана. Тя например иска разрешение от тях за удължаване на срока на преписки срещу тях, по които работи.

През двете години Талева разгледа множество преписки по получени сигнали, като огромна част от тях са прекратени, тъй като тя не откри данни да престъпления в тях. 

Наскоро Софийският градски съд отмени постановление на Талева, с което тя отказва да образува досъдебно производство срещу все така и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по сигнал на БОЕЦ, свързан и с архива на Петьо Петров - Еврото. Определението на съда доказа колко повърхностно е работила Талева по сигнала. Съдът даде указания на Талева как да продължи работата по сигнала. След това лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев съобщи, че вече има образувано разследване, а вчера беше и на разпит по него. Той обаче се тръгна срещата с Талева крайно разочарован и обяви, че основата цел на разпита му е била да разкрие откъде има архива на Еврото, а не престъпленията на Сарафов, за които твърди.

Освен това висящо разследване (освен ако по чудо не го приключи до 7 декември), Талева ще завещае на приемника си и преписката, по която трябва да провери узурпира ли Сарафов властта, като не се оттегли от поста си на временен главен прокурор на 21 юли, както повелява законът.

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта
Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева ще трябва да извърши проверка по сигнала на граждански активист, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли.
СЕГА
11 Септ. 2025

ПРОЦЕДУРАТА

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор. След като бъде освободена, тя ще бъде възстановена на работа като съдия в Софийския градски съд.

Преди две години с промени в Закона за съдебната власт беше създаден механизъм за разследване на главния прокурор, който трябваше да отговори на проблема с безконтролния и недосегаем началник на държавното обвинение. Процедурата предвижда, че на този пост се избира съдия от окръжно, апелативно или върховно ниво с ранг на върховен съдия, който в последните 7 години се е занимавал с наказателни дела. Изборът става чрез жребий сред съдиите, които са дали съгласие, а после минава през Прокурорската колегия на ВСС. Преди две години съгласие бяха дали 22-ма съдии.

Според Закона за съдебната власт срокът, в който съдията може да е ад хок прокурор, е максимум 2 години. Ако след този период има висящи дела, те се довършват от следващия спецпрокурор. 

"Сега" спечели делото за достъп до актовете на Талева, но въпреки това не ги получи. Припомнете си случая тук:

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна
Броят на делата и преписките, по които е работила специалния прокурор за разследване на главния прокурор Даниела Талева, е публична информация. Крайният акт по всяка преписка и досъдебно производство - също.
СЕГА
14 Юли 2025

 

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.
СЕГА
04 Авг. 2025

 

