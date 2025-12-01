Талева смачка преписка срещу Сарафов въпреки указанията на съда

Борислав Сарафов и Петьо Петров - Еврото пред емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Сарафов твърди за снимката, че е бил вкаран в капан от тогавашния си шеф и главен прокурор Иван Гешев, за да бъде документиран с Еврото.

Спецпрокурорката за разследване на главния прокурор Даниела Талева в последните си дни на този пост е смачкала дело срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор. Става дума за сигнала на БОЕЦ, по който веднъж Талева отказа да образува разследване, но от гражданската организация обжалваха и спецпрокурорката получи подробни указания от съда какво трябва да извърши. А от определението на съда се разбра колко повърхности и пред пръсти е работила по преписката. Талева не е извършила пълен анализ в нито едно от нужните направления и затова отказът да бъде образувано разследване е постановен преждевременно, в противоречие с процесуалните изисквания прокурорът да вземе всички мерки, които му позволяват да установи истината за проверяваните събития, посочи съдът през октомври.

След съдебното определение Талева е образувала досъдебно производство и за месец е успяла да го прекрати. Това БОЕЦ разбират от писмо от Софийския градски съд, от който искат да се произнесе за отвод на Талева. От съда обаче им казват, че когато са изискали преписката от Талева, са получи отговор, че на 12 ноември досъдебното производство е било прекратено.

Ад хок прокурорката пази в дълбока тайна актовете си, но от бързината, с която е действала в случая, може да се предположи с голяма сигурност, че не е изпълнила нищо от указанията, дадени от съдия Мирослава Тодорова.

Като образува разследване и го прекратява, Талева всъщност отрязва възможността от БОЕЦ отново да обжалват действията ѝ, тъй като няма конкретно лице, което да е претърпяло вреди от сочените престъпления.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов беше за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления. В него се твърдеше, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на лидера на ДПС, санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от "личния архив" на Петьо Петров - Еврото.

Талева предложи лидерът на БОЕЦ да е защитен свидетел срещу Сарафов Специалният прокурор за разследване на главния Даниела Талева е предложила на лидера на БОЕЦ Георги Георгиев да стане защитен свидетел по делото, което образува по сигнала му срещу Борислав Сарафов.

Съдът сочеше, че трябва да се анализират документите, за които се твърди, че са от архива на Петьо Петров - Еврото, не само на плоскостта на връзката помежду им, но и на плоскостта на връзката с публично разпространена относима информация, пише съдът и изрежда (без претенции за изчерпателност) данните за: съществуването на ресторант "Осемте джуджета"; обективната връзка на ресторанта с Петьо Петров и Любена Петрова; публично разпространените твърдения, че ресторантът е бил място за нерегламентирано уговаряне на въздействие по дела и за натиск върху определени лица; посещенията на Борислав Сарафов в ресторанта и срещите му с Петьо Петров; видеозаписите, за които се твърди, че обективират среща на Петьо Петров и българския европейски прокурор Теодора Георгиева със съмнения за влияние на Петров за избора на нейната номинация от ПК на ВСС; публичното изявление на Теодора Георгиева, че е била заплашвана от Делян Пеевски и разпространението на споменатите видеозаписи след това; данните за съпричастие на Любена Петрова в организиране на протести пред сградата на ВСС по чувствителни теми за правосъдието и определени съдии; твърденията за връзката на някои от тях с главния прокурор и депутата Пеевски и др.

В съдебното определение се казва, че след като направи проверка, Талева трябва да прецени дали се налага разпита на длъжностните лица от НКЖИ; участниците в обществените поръчки; прокурорите и служители на МВР, споменати в документите от БОЕЦ, а също и Ахмед Доган, Цветан Василев и комисар Борислав Александров, които според сигнала били използвани от Делян Пеевски във връзка с възлагане на обществени поръчки; Иван Гешев и Сотир Цацаров - за да се установи дали им е била известна информация за връзка между Борислав Сарафов, Делян Пеевски и Петьо Петров; Любена Петрова, Илия Златанов и Теодора Георгиева за връзката на Сарафов с Петьо Петров и за това дали им е известно Сарафов да е оказвал натиск върху прокурори и разследващи.

Според съда се дължи и проверка дали документите наистина са от архива на Петьо Петров.

Ако Талева разчисти всички висящи преписки срещу Сарафов и заместниците му до 7 декември, няма да има нужда веднага да бъде назначен следващият ад хок прокурор. Самата тя пък се връща в Софийския градски съд, откъдето дойде преди 2 години, избрана за спецпрокурор.