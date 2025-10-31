БОЕЦ: Талева е образувала досъдебно производство срещу Сарафов

Ад хок прокурор Даниела Талева е образувала досъдебно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, обяви гражданското движение БОЕЦ на страницата си във Фейсбук.

"ПРОБИХМЕ! Срещу Сарафов има образувано досъдебно производство! След едногодишна битка, натиск, разследвания, разкрития, сигнали, акции и съдебни битки, БОЕЦ принудихме ад-хок прокурор Даниела Талева да приложи закона и пробихме кръговата защита на мафията. Под номер 6/25г. по описа на ВКП и номер 576/25г. по описа на ГДБОП е ОБРАЗУВАНО ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ ЛИЦЕТО БОРИСЛАВ БОБИ САРАФОВ по сигнала на Сдружение БОЕЦ съдържащ архива на Петьо Еврото!", твърди неправителствената организация и добавя: "Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Огромен пробив!".

На 05.11.2025 г. Георги Георгиев - председател на БОЕЦ (подписал сигнала срещу Сарафов) е призован официално на разпит в ГДБОП по досъдебното производство, добавят от организацията.

До момента от офиса на Талева и от прокуратурата не са коментирали.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Само преди дни стана ясно, че Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, трябва да бъде разследван от специалния прокурор Даниела Талева по сигнала на БОЕЦ. Това определи съдия Мирослава Тодорова по жалбата на БОЕЦ срещу отказа на Талева да разследва Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления.

"В постановлението (на Талева) всъщност няма фактология по нито един от въпросите по сигнала, поради което и изложените в него правни съображения не могат да бъдат други освен общи, съответно позволяват да бъдат квалифицирани понастоящем като произволни, защото са непроверяеми", пише съдът.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е по скандала с изтеклия архив на бившия следовател, сочен за съдебен лобист и идеолог на кръга "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.

В сигнала си БОЕЦ твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от "личния архив" на Петьо Петров - Еврото.

От определението, което е окончателно и с което "Сега" се запозна, става ясно, че по сигнала на БОЕЦ Талева е наредила на служителите на ГДБОП, които работят с нея, да разпечатат всички файлове от диска, който придружава сигнала, да ги опишат подробно и да отбележат тези, които съдържат името на Сарафов, да снемат сведения от подателя на сигнала за произхода на документите и за възможни свидетели, ако е нужно, да извършат и други действия.

В крайна сметка Талева приема, че сигналът на БОЕЦ съдържа само оценъчни твърдения, за които не може да бъдат събрани достатъчно данни за извършено престъпление и така отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката. В постановлението си Талева припомня, че вече се е произнасяла с отказ да образува дело за контактите на Сарафов с Петьо Еврото.

Талева концентрира проверката си около твърденията, че Сарафов е разтварял чадър над дела, свързани със злоупотреби в НКЖИ и заключва, че няма данни за това.

В заключение се обобщава, че твърденията за осигурявана от Борислав Сарафов защита срещу наказателно преследване на депутата Делян Пеевски по повод възлагани от НКЖИ обществени поръчки на конкретни търговски дружества (неспоменати в постановлението) са "голословни, абстрактни и неподкрепени с конкретни факти".

Съдът изтъква, че отказът на Георгиев да посочи източника, от който е получил архива на Еврото, защото смята, че той е застрашен, не е непреодолима пречка пред разследващите. "Георгиев и неговият източник биха могли да изпитват основателен страх за здравето и живота си, тъй като източникът на тяхната застрашеност произтича от самата държавна власт", пише съдия Тодорова.