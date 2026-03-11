Медия без
Прокурорската колегия на ВСС отказа да смени Сарафов

Кадровиците наводниха дебата с правна теория, не отвориха дума за качествата на и.ф. главен прокурор

11 Март 2026Обновена
стопкадър ВСС

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се хвърлиха в бясна защита на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Те обявиха за недопустимо и оставиха без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор. 

Кадровиците затънаха в правна теория, за да обяснят как законовото ограничение от 6 месеца за изпълняване на функциите главен прокурор не важат за Сарафов, че той трябва да бъде временен началник на държавното обвинение до избора на титуляр. Беше поставен и въпросът, че министърът на правосъдието изобщо няма компетентност да отправя искания за избор на нов изпълняващ функциите. Членове на колегията дори обясниха, че се чувствали притиснати да изберат нов и.ф. и това било накърняване на тяхната независимост. А и за лошото качество на законите, не е виновен ВСС.

"Как да определим друг, като Сарафов не е оттеглил съгласието си да е изпълняващ функциите", каза един от членовете на колегията. 

Нито един член на кадровия орган не отвори и дума за другите аргументи на Андрей Янкулов за смяната на Сарафов - че за 3 години той не е извършил необходимите действия да събуди обществено и професионално доверие за управленските си качества, както и че не е изпълнил нито една от собствените си ключови заявки.

В началото на дебата Андрей Янкулов обясни мотивите си - състоянието, в което имаме уж временен главен прокурор вече трета година, е нетърпимо и то може да се преодолее много лесно с определянето на нов. Тази продължителност противоречи на всички принципи на правовата държавата, смята Янкулов.

"Като разсъждаваме за събитията и начина на управлението на прокуратурата за този срок, има доста съществени обстоятелства, на които трябва да се обърне внимание", каза още  министърът. И подробно се спря на заявката на Сарафов да бъде разплетена и разчистена мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета". (Какво се зарече Сарафов пред Пленума на ВСС - виж по-долу.)

Министърът припомни нападките на прокуратурата към Върховния касационен съд заради определенията му, че след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност като главен прокурор, "нагнетяването на обществено напрежение с непремерени публични изказвания" по делото "Петрохан", както и скандала около европрокурорката Теодора Георгиева. Според Янкулов има смущаваща тенденция наказателни производства от много висок обществен интерес, да "не могат да ни убедят, че се водят по начина, който трябва и преследват законовите цели".

След Янклов думата един през друг започнаха да вземат членовете на колегията. Някои се бяха подготвили по-добре, други сричаха, четейки становищата си. Но всички защитаваха една и съща теза - законовото ограничение от 6 месеца за изпълняващ функциите няма обратно действие, Сарафов е заварено положение и че въпросът вече е бил решен през лятото на м.г. - Сарафов ще заема поста до избора на титуляр.

Накрая се оформиха 2 предложения - точката да се отложи, докато Конституционният съд не се произнесе по делото срещу ограничението за шестте месеца. Или пък предложението на Янкулов да бъде оставено без разглеждане, защото законът не му дава право да предлага и.ф. Второто събра подкрепата на всички 9 членове на колегията.

Янкулов има 14 дни да го атакува пред Върховния административен съд.

 

Прокуратурата: Като държи Сарафов, ВСС не е извършил престъпление
Членовете на Прокурорската колегия, които не изпълниха закона да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор миналия юли, не са извършили престъпление.
СЕГА
11 Март 2026


ПРИЗИВ

5 неправителствени организации (Български Хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи и Български адвокати за правата на човека) вчера призоваха колегията да избере нов изпълняващ функциите. В позицията си те подчертават, че Сарафов не просто е нелегитимен, но и неподходящ.

Съюзът на съдиите в България също излезе с подобен призив.

 

НЕИЗПЪЛНЕНО

На 6 юли 2023 г., тъкмо оглавил "временно" прокуратурата, Сарафов обяви пред Пленума на ВСС, че изясняването на казуса "Осемте джуджета" е "ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция "Прокуратура". Именно затова аз ще направя всичко необходимо всички обстоятелства да бъдат по един обективен и несъмнен начин изложени пред обществеността и да бъдат в крайна сметка приключени по законосъобразен, обективен начин, по начин, който да отчита всички факти, събития и случки така както са се случили, включително ако трябва да се вземе от съответните колеги решение по активизиране на наказателна отговорност по отношение на замесените лица. Дълбоко съм убеден, както и Вие казахте, че този казус три години беше скрит от обществото, беше скрит от всички. Всъщност беше скрит и от мен. (...) Затова се надявам, че понастоящем този казус ще бъде изяснен чрез всички методи, средства и способи, които предполагат законни действия по случая".

"Осемте джуджета" е мръсна приказка без край
Ако приемем, че "Осемте джуджета" - случаят, превърнал се в емблема на мръсните връзки и влияние в съдебната система, е тест за прокуратурата, нещо като националното външно оценяване за учениците, то значи тя тихо се проваля.
СЕГА
02 Ноем. 2024

 

