Правосъдният министър и съдия №1 направиха общ фронт срещу Сарафов

Обръчът около Борислав Сарафов, който отказва да изпълни закона и да сдаде поста на изпълняващ функциите главен прокурор, изглежда се затяга.

Днес председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова и министърът на правосъдието Андрей Янкулов се срещнаха в Съдебната палата и една от темите на разговора им е била точно ситуацията със Сарафов. Това става ясно от съобщенията на двете институции за срещата. Различни състави на Наказателната колегия на Върховния касационен съд постановиха откази да гледат искания за възобновяване на наказателни дела, подадени от Сарафов след 21 юли, като приеха, че след тази дата той няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Това е така, защото с промени в съдебния закон, влезли в сила на 21 януари 2025 г., беше прието, че никой няма право да е изпълняващ функциите главен прокурор за по-дълъг срок от 6 месеца. Прокурорската колегия обаче смята, че законът на важи за Сарафов, а за следващия и.ф. Сарафов пък обяви, че върховният съд се произнася политически и отказа да освободи кабинета си.

Председателят на ВКС и министърът на правосъдието се обединиха около позицията, че за правовата държава е нетърпима настоящата ситуация, в която чрез атаки срещу независимостта на съдиите демонстративно се игнорират както действаща законова разпоредба, така и влезли в сила съдебни актове, свързани с нейното приложение, се казва в съобщението.

По-късно от Министерството на правосъдието съобщиха, че Янкулов е заявил институционална подкрепа за всеки магистрат, готов да говори за криминалните зависимости в съдебната система, а ведомството е подкрепило нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

"Министър Андрей Янкулов заявява, че ще окаже институционална защита на всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система", казват от МП.

В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности "да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието". В интервю за "Сега" прокурор Ивайло Илиев, който е сред магистратите, застанали с имената си да защитят своя колега Владимир Николов, който открито заговори срещу Сарафов, също настоява, че магистратите трябва да бъдат защитени, ако говорят за корупция и нередности в съдебната система.

ПРОТЕСТ

Междувременно за утре, 18,30 ч., Инициатива "Правосъдие за всеки" заедно с младежите от Сдружение РЕД и Обединение "Студенти против мафията" са насрочили пореден протест пред Съдебната палата, "за да приканим Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор".

В сряда Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е включила в дневния си ред предложението на Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Още миналата седмица обаче, когато темата беше коментирана от Пленума на Висшия съдебен съвет, Огнян Дамянов - единственият член на Прокурорската колегия, който взе думата по време на дискусията, вкара сюжета, че може да се изчака произнасянето на Конституционния съд, пред който е оспорена разпоредбата за шестте месеца. Това би подсигурило на Сарафов още около година на поста.

"Имате възможност да възстановите законността. Излезте извън личностното и зависимостите", призовават сега "Правосъдие за всеки" колегията.

Те се обръщат и към магистратите. "Когато органът, призван да следи за спазването на закона, сам отказва да го спазва, мълчанието ви вече не е неутрално - то ви превръща в съучастници", казват те. "Когато институциите не прилагат закона, единствено по силите на гражданското общество е да възстанови правния ред", завършва анонсът за протеста.