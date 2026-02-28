Медия без
Шефката на ВКС издирва приемника на Мартин Божанов - Нотариуса

Днес, 15:23
Има ли убитият Мартин Божанов - Нотариуса приемник на мрежата си за влияние в съдебната власт и кой е той? Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова призова гражданите, които разполагат с данни, че има такъв и той е върховен съдия, да ги предоставят на съда.

Повод за това е изказване на Иван Брегов от Българския институт за правни инициативи. В ефира на Нова тв той каза вчера, че "Мартин Божанов - Нотариуса си е намерил правоприемник" и "в момента във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси".

Ръководството на Върховния касационен съд приема изключително сериозно и с голяма тревога тези твърдения, съобщиха от там. И допълниха, че в съда не е получаван нито писмен, нито устен сигнал за върховен съдия, занимаващ се с действия, подобни на тези на Нотариуса, до председателя на съда Галина Захарова и до нейните заместници не е достигала такава информация.

В коментар за Mediapool Иван Брегов казва, че съдебната власт трябва да притежава имунна система, за да се справи с подобна ситуация. "Аз обаче не очаквам някой да излезе и да говори, защото няма кой да защити тези хора", допълва Брегов.

Соченият за съдебен лобист Божанов беше разстрелян вечерта на 31 януари 2024 г. в луксозния жилищен комплекс от затворен тип "Глория Палас" край София. И досега убийството му остава неразкрито. Точно както и мрежите му за влияние. Така за обществото и досега остава неясно докъде са се простирали мрежите на Нотариуса и кои магистрати са посещавали неговия SS клуб, защото не само разследването за убийството, но и това за влиянието му в съдебната власт очевидно са зациклили.

Веднага след убийството на Нотариуса се разбра, че той е бил контролиран със специални разузнавателни средства 3 месеца преди смъртта си. Освен че телефоните на Божанов са били подслушвани, той е бил и проследяван. По време на самото убийство обаче той е бил без "опашка", тъй като по принцип "обектите" не се следят непрекъснато. Не е известно обаче дали СРС-тата са се превърнали във веществени доказателства и по делото, което Софийската градска прокуратурата води срещу Божанов от пролетта на 2023 г. То е образувано по станалата вече прословута справка от ГДБОП за Нотариуса и се води за организирана престъпна група за имотни измами и пране на пари. Точно по това дело тогавашният зам.-градски прокурор Иво Илиев обяви, че Божанов е бил на път да се превърне в обвиняем, но убийството му е попречило на това.

Сходна със ситуацията и с казуса около мрежите на Петьо Петров - Еврото. Въпреки всички закани, комисии и изслушвания съдебната система така и не се прочисти от "джуджета" и "нотариуси" със "съдействието" на прокуратурата, в която всичко потъва, и Висшият съдебен съвет, в който мнозинството слугува на статуквото.

