И от гроба Нотариуса прави за смях МВР и прокуратурата

2 години не стигнаха на МВР и прокуратурата да разкрият убийството на Мартин Божанов - Нотариуса. Соченият за съдебен лобист беше разстрелян вечерта на 31 януари 2024 г. в луксозния жилищен комплекс от затворен тип "Глория Палас" край София. От всички 56 умишлени убийства в България през 2024 г. само това на Божанов остава неразкрито, отчете миналата година националната полиция.

Последното действие по делото за убийството, отбелязано в електронното деловодство на прокуратурата е, писмо за удължаване на срока на разследването, подписано от и.ф. градски прокурор Емилия Русинова. Това означава, че делото засега не е спряно и по него, поне формално, се работи. За обществото обаче и досега остава неясно докъде са се простирали мрежите на Нотариуса и кои магистрати са посещавали неговия SS клуб, защото не само разследването за убийството, но и това за влиянието му в съдебната власт очевидно са зациклили.

Веднага след убийството на Нотариуса се разбра, че той е бил контролиран със специални разузнавателни средства 3 месеца преди смъртта си. Освен че телефоните на Божанов са били послушвани, той е бил и проследяван. По време на самото убийство обаче той е бил без "опашка", тъй като по принцип "обектите" не се следят непрекъснато. Не е известно обаче дали СРС-тата са се превърнали във веществени доказателства и по делото, което Софийската градска прокуратурата води срещу Божанов от пролетта на 2023 г. То е образувано по станалата вече прословута справка от ГДБОП за Нотариуса и се води за организирана престъпна група за имотни измами и пране на пари. Точно по това дело тогавашният зам.-градски прокурор Иво Илиев обяви, че Божанов е бил на път да се превърне в обвиняем, но убийството му е попречило на това.

Сходна със ситуацията и с казуса около мрежите на Петьо Петров - Еврото. Въпреки всички закани, комисии и изслушвания съдебната система така и не се прочисти от "джуджета" и "нотариуси", а омертата е повсеместна.

Адвокат Андрей Янкулов от Антикуропционния фонд, участвал в разкриването и на двете схеми, прави паралел с разкритията във филма "Завладяно правосъдие" на румънската независима журналистическа платформа Рекордер, които предизвикаха сериозен отзвук в Румъния през последните седмици.

"В България, за да се гарантира безнаказаност, е и изцяло възможно, и напълно достатъчно, да се хване само прокуратурата. Защото тя е единна, културно подготвена неизменно да се строява под знамето на ръководството, каквото и да върши то, и законодателят ѝ е осигурил пълния монопол върху наказателното разследване и наказателното обвинение - т.е. всички важни решения дали, кой, за какво, кога и пр. да бъде обвинен са заключени само в нея и не подлежат на никакъв външен процедурен контрол. Съдът у нас е необходим, ако трябва някой да бъде бързо и лесно ударен с лишаване от свобода без присъда например, не да бъде защитен - за последното напълно достатъчна си е прокуратурата", пише Янкулов във Фейсбук.

Основната разлика, според него, е, че "ако тук говорещите и бунтуващите се от самата съдебна система са единици, които буквално отстрани изглеждат като някакви луди, а същевременно очеизвадните за всички безобразия се извиняват или в най-добрия случай просто премълчават от огромното мнозинство на останалите, в това число и иначе реформатори, "Завладяно правосъдие" и реакцията след него ни показват, че на културно ниво румънските магистрати (засега) са много по-готови да отстояват независимост". Цитира и думите на бивш член на румънския Висш съдебен съвет: "Ако хората се събудят и говорят за това, не могат да заглушат всички ни. Могат да заглушат един, могат да заглушат няколко, но не всички."

"Лакмусът за всички политици и бъдещи кандидати за съдебни постове ще бъде какво решение предлагат на диагнозата - че магистратите - съучастници в криминалните мрежи за търговия с правосъдие с аватари Пепи Еврото и Мартин Нотариуса, все още се подвизават с тоги, крият се зад функционален имунитет и "правораздават" или "обвиняват". Всякакви общи декларации за върховенство на правото и правова държава ще бъдат клиширан лозунг, който да прикрие като смокинов лист срамното "правосъдие" на мафията, допълва и съдия Владислава Цариградска.

Припомнете си и:

"Нотариуса" е приключен. Забравете Нотариус е юрист, на когото държавата е възложила удостоверяването на истината. Мартин Божанов - Нотариуса е момчето за поръчки, на което завладяната държава е възложила абсолютно същото, а именно - да удостоверява, че България е управлявана от мафията и задкулисието.