Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И от гроба Нотариуса прави за смях МВР и прокуратурата

2 години по-късно и убийството, и мрежите за влияние остават неразкрити

Днес, 18:04
Мартин Божанов - Нотариуса
Антикорупционен фонд
Мартин Божанов - Нотариуса

2 години не стигнаха на МВР и прокуратурата да разкрият убийството на Мартин Божанов - Нотариуса. Соченият за съдебен лобист беше разстрелян вечерта на 31 януари 2024 г. в луксозния жилищен комплекс от затворен тип "Глория Палас" край София. От всички 56 умишлени убийства в България през 2024 г. само това на Божанов остава неразкрито, отчете миналата година националната полиция.

Последното действие по делото за убийството, отбелязано в електронното деловодство на прокуратурата е, писмо за удължаване на срока на разследването, подписано от и.ф. градски прокурор Емилия Русинова. Това означава, че делото засега не е спряно и по него, поне формално, се работи. За обществото обаче и досега остава неясно докъде са се простирали мрежите на Нотариуса и кои магистрати са посещавали неговия SS клуб, защото не само разследването за убийството, но и това за влиянието му в съдебната власт очевидно са зациклили.

Веднага след убийството на Нотариуса се разбра, че той е бил контролиран със специални разузнавателни средства 3 месеца преди смъртта си. Освен че телефоните на Божанов са били послушвани, той е бил и проследяван. По време на самото убийство обаче той е бил без "опашка", тъй като по принцип "обектите" не се следят непрекъснато. Не е известно обаче дали СРС-тата са се превърнали във веществени доказателства и по делото, което Софийската градска прокуратурата води срещу Божанов от пролетта на 2023 г. То е образувано по станалата вече прословута справка от ГДБОП за Нотариуса и се води за организирана престъпна група за имотни измами и пране на пари. Точно по това дело тогавашният зам.-градски прокурор Иво Илиев обяви, че Божанов е бил на път да се превърне в обвиняем, но убийството му е попречило на това.

Сходна със ситуацията и с казуса около мрежите на Петьо Петров - Еврото. Въпреки всички закани, комисии и изслушвания съдебната система така и не се прочисти от "джуджета" и "нотариуси", а омертата е повсеместна.

Адвокат Андрей Янкулов от Антикуропционния фонд, участвал в разкриването и на двете схеми, прави паралел с разкритията във филма "Завладяно правосъдие" на румънската независима журналистическа платформа Рекордер, които предизвикаха сериозен отзвук в Румъния през последните седмици.

"В България, за да се гарантира безнаказаност, е и изцяло възможно, и напълно достатъчно, да се хване само прокуратурата. Защото тя е единна, културно подготвена неизменно да се строява под знамето на ръководството, каквото и да върши то, и законодателят ѝ е осигурил пълния монопол върху наказателното разследване и наказателното обвинение - т.е. всички важни решения дали, кой, за какво, кога и пр. да бъде обвинен са заключени само в нея и не подлежат на никакъв външен процедурен контрол. Съдът у нас е необходим, ако трябва някой да бъде бързо и лесно ударен с лишаване от свобода без присъда например, не да бъде защитен - за последното напълно достатъчна си е прокуратурата", пише Янкулов във Фейсбук.

Основната разлика, според него, е, че "ако тук говорещите и бунтуващите се от самата съдебна система са единици, които буквално отстрани изглеждат като някакви луди, а същевременно очеизвадните за всички безобразия се извиняват или в най-добрия случай просто премълчават от огромното мнозинство на останалите, в това число и иначе реформатори, "Завладяно правосъдие" и реакцията след него ни показват, че на културно ниво румънските магистрати (засега) са много по-готови да отстояват независимост". Цитира и думите на бивш член на румънския Висш съдебен съвет: "Ако хората се събудят и говорят за това, не могат да заглушат всички ни. Могат да заглушат един, могат да заглушат няколко, но не всички."

"Лакмусът за всички политици и бъдещи кандидати за съдебни постове ще бъде какво решение предлагат на диагнозата - че магистратите - съучастници в криминалните мрежи за търговия с правосъдие с аватари Пепи Еврото и Мартин Нотариуса, все още се подвизават с тоги, крият се зад функционален имунитет и "правораздават" или "обвиняват". Всякакви общи декларации за върховенство на правото и правова държава ще бъдат клиширан лозунг, който да прикрие като смокинов лист срамното "правосъдие" на мафията, допълва и съдия Владислава Цариградска.

 

Припомнете си и:

"Нотариуса" е приключен. Забравете
Нотариус е юрист, на когото държавата е възложила удостоверяването на истината. Мартин Божанов - Нотариуса е момчето за поръчки, на което завладяната държава е възложила абсолютно същото, а именно - да удостоверява, че България е управлявана от мафията и задкулисието.
СЕГА
02 Май 2024

 

6 неудобни въпроса за случая на Мартин Божанов - Нотариуса
Откакто Мартин Божанов с прякор Нотариуса беше убит на 31 януари, на дневен ред отново излезе темата за зависимостите в съдебната система и за абсолютната неадекватност на институциите, които са призвани да им противодействат.
СЕГА
12 Февр. 2024

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мартин Божанов - Нотариуса, Петьо Петров - Еврото

Още новини по темата

ВСС покри магистратите, замесени с Нотариуса и Пепи Еврото
23 Дек. 2025

И осемте джуджета заживели щастливо
05 Ноем. 2025

Бившата жена на Петьо Еврото твърди, че дала 5 кг злато на Иван Гешев

30 Окт. 2025

Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото
14 Окт. 2025

Петьо Петров - Еврото излезе чист от дело за вреди от лъжесвидетелстване
15 Авг. 2025

Свидетел даде на съда адреса в Солун на много издирвания Пепи Еврото
23 Юни 2025

Приближен на Гешев: Сам поръчваше критични статии срещу себе си
04 Юни 2025

Гешев не успя да осъди Емануил Йорданов заради Петьо Петров - Еврото
03 Юни 2025

Изнудван от Нотариуса бизнесмен осъди прокуратурата за 50 000 лв.
13 Май 2025

Делото срещу Петьо Петров - Еврото зацикли на старта
23 Апр. 2025

Прокуратурата е резерват за джуджета
10 Апр. 2025

Прокурор: Петьо Еврото разплаквал магистрати и записвал с камери в очила
03 Апр. 2025

Шефът на МВР обяви за "митичен" архива на Петьо Еврото
28 Март 2025

Пепи Еврото вече е с европейска заповед за арест
25 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?