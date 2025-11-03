И осемте джуджета заживели щастливо

Снимката на Борислав Сарафов и Петьо Петров - Еврото, разпространена в края на май 2023 г. "Аз съм жертва по този казус", твърди и.ф. главен прокурор. Вярваме ли му?!

В приказките има добри и лоши герои, които ясно могат да бъдат различени. Накрая доброто винаги побеждава, лошите си получават заслуженото.

В нашата приказка "Осемте джуджета" всички герои са лоши. Но побеждават, безобразията им остават ненаказани, а те заживяват щастливо. Поуката за нас е, че щом търпим подобни "герои", нищо добро не ни чака.

"За мен е ясно и несъмнено, че казусът "Осемте джуджета" ако не бъде разследван обективно, всестранно и пълно, е препятствие пред нормализирането на прокуратурата. И прокуратурата не може да продължи без този казус да бъде изчистен по категоричен и обективен начин."

"Тук се касае за изключително грозна, груба и безпардонна злоупотреба с институцията "Прокуратура". За щастие не с цялата прокуратура, а само със Специализираната прокуратура към онзи момент, която наистина е използвана за разчистване на сметки и за превземане на бизнеси."

"Всъщност, този казус заслужава да изгубим не един ден, а може би цяла седмица и дори повече, защото изясняването на този казус е ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция "Прокуратура". Именно затова аз ще направя всичко необходимо всички обстоятелства да бъдат по един обективен и несъмнен начин изложени пред обществеността и да бъдат в крайна сметка приключени по законосъобразен, обективен начин, по начин, който да отчита всички факти, събития и случки така както са се случили."

Така говореше Борислав Сарафов на 6 юли 2023 г., когато се оказа новоизпечен изпълняващ функциите главен прокурор, след прегрупирането (негови думи) по върховете на държавното обвинение и изхвърлянето на Иван Гешев зад борда. 2 години и половина по-късно Сарафов е последователен единствено в желанието си да запази поста си било то и въпреки закона. Клетвите са забравени,

казусът "Осемте джуджета" нито е разследван обективно,

пълно и всестранно, нито е изяснен, че да започне прокуратурата на чисто след него. Напротив - чрез различни финтове, в съда се оказа единствено едно смешно дело за документна измама, по което единствен задочно подсъдим е бившият следовател Петьо Петров - Еврото - идеологът на "джуджетата", който уж се крие неясно къде (или го крият, няма как да знаем). Уж го търсеха усилено, уж беше в "близка до нас страна", но все така го няма. Всички останали замесени са нещастни жертви, излъгани от него, воглаве с прокурори, които би трябвало да са пределно наясно за безобразията, в които участват. А тези безобразия са брутални. Те са доказателството, че никой човек и никой бизнес не е защитен.

Публичността по случая си остана поредното празно обещание на Сарафов. Прокуратурата при Сарафов потъна в същото информационно блато, каквото мътеха и Иван Гешев, а и Сотир Цацаров преди него. Обществеността така и не научи истината за "Осемте джуджета". Залъгват го с призрака на Еврото, а скоро и това няма да го вълнува, като се има предвид как скандалите на тази територия следват един след друг и са от сочни по сочни.

Ако някога институциите признаят истината за "Осемте джуджета", лавината би помела цялото държавно обвинение, включително настоящото и бившето му ръководство. На пръв поглед, е много лесно на Иван Гешев да бъде потърсена отговорност, той е бил наясно с всички безобразия в случая. Не знаем обаче какво може да извади от ръкава си Гешев, който в момента се подвизава като адвокат. Виждали сме какво камикадзе може да е Гешев, когато ножът опре до кокала. Тъй че да бъде "закачан" крие големи рискове.

Същата логика можем да приложим и за всеки участник в аферата.

Класическа омерта.

Еврото го няма, архивът му не събуди интересът на прокуратурата. Гешев си адвокатства необезпокояван от никого. Бившата жена на Еврото и основен участник в скандала, Любена Павлова - в приказката тя играе ролята на Снежанка - е просто свидетел по делото. Нито един прокурор, участвал в схемата, не е обвиняем. През август 2023 г., когато Сарафов все още го играеше добър герой, поиска дисциплинарни наказания за 7 магистрати, работили по казуса. Четирима бяха оневинени от Висшия съдебен съвет, а трима - наказани с намаляване на заплатата. Сред тях изобщо не беше бившият шеф на спецпрокуратурата Димитър Франтишек Петров. Междувременно и той беше санкциониран с намаляване на заплатата, но за съвсем отделен случай.

Сарафов скри проверката на делата от сагата "Осемте джуджета" Прокуратурата отказва да предостави доклада от проверката на всички прокурорски преписки и досъдебни производства, свързани с казуса "Осемте джуджета". Сега" поиска документа по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), но зам.

В поредица интервюта в разследването от 2020 г. "Осемте джуджета" бизнесменът Илия Златанов и синът му Явор описваха пред Антикорупционния фонд (АКФ), че са станали жертва на висши представители на прокуратурата и на бившия следовател Петьо Петров в схема за завземане на бизнеса и имуществото им. Първоначално Илия Златанов потърсил съдействие от Петров, защото бил в конфликт със сина си Явор и искал да си върне активи, които той му присвоил. Вместо помощ обаче, Златанов твърди, че Петров със съдействието на представители на МВР, прокуратурата и охранителната фирма "Делта гард" присвоили имуществото и бизнеса им в групата "Изамет", за което бащата и синът спорели. Илия Златанов подал сигнал за изнудване, след който били задържани шестима души, един от които синът му Явор. Пред АКФ Явор Златанов разказа, че след ареста си е бил откаран на хемодиализа в болница "Лозенец", където бил държан часове след края на процедурата, а в коридора били охранители от ГДИН, адвокати и нотариус Весела Ивчева. Там на Златанов дали да подпише документи за прехвърляне на дяловете на "Изамет" на непознатия за него Кристиян Христов (подставено лице на Еврото).

Миналата седмица Любена Павлова на практика потвърди с показанията си пред съда как е взела от бившата Специализирана прокуратура два кашона със злато, собственост на семейството на Илия и Явор Златанови и обясни как след това е било разделено. "Тогава видях, че в кашона има много златни монети. Петров ми каза да отделя част от тях на две купчини - едната да е 5 кг, а другата 1 кг, като по-голямата била за Иван Гешев, а другата - за Митко", разказа Павлова. На въпроси на съда, кой е този Митко, тя отговори, че няма представа, но от разказа ѝ стана ясно, че останалото у Петров количество е било 12 кг. По времето на тези събития спецпрокуратурата се оглавява от Димитър Франтишек Петров. Виждали сме прокуратурата как светкавично може да се задейства при подобни показания, но в други случаи.

Петров е задочен подсъдим заради иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови. Според обвинението Петров е използвал осем фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма, както и договор за предоставяне на пари за отговорно пазене. На този договор бил придаден вид, че е подписан от Явор Златанов и че той е получил за отговорно пазене 650 000 евро от Димитър Ламбовски. Прокуратурата твърди, че с тези подправени документи Петьо Петров е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева. Никой друг нищичко не подозирал, злият

Петров заблудил всички печени прокурори.

Павлова разказа пред съда, че през 2020 г. Петров ѝ казал да отиде до Специализираната прокуратура "да вземе нещо". Тя отишла с кола и шофьор, на портала им вдигнали бариерата, от сградата излязъл мъж с количка и прехвърлили в колата два затворени кашона. На мястото били също Илия Златанов и адвокати. След това тя и шофьорът тръгнали към ресторант "Осемте джуджета", където вече били Петров и Илия Златанов, а кашоните били оставени в офиса на Петров в ресторанта. След това Златанов напуснал заведението с един кашон, а Павлова и Петров се прибрали в дома си с другия.

В показанията си тя твърди, че когато Илия Златанов потърсил Петров за съдействие да разреши спора със сина си Явор за асансьорната фирма "Изамет", бащата бил много ядосан и искал да унищожи сина си. Тогава лично Златанов настоял да подпише запис на заповед, с която се задължава да плати на консултантската фирма на Петров и Павлова 3 млн. лева. "Твърдеше, че синът му е завзел две фирми, че е поръчал да бъде бит и убит и му е съсипал живота", посочи Павлова.

След показанията на Павлова бившият прокурор Андрей Янкулов, който сега е част от екипа на АКФ, коментира във Фейсбук: "Тук не се касае за някаква си там организирана престъпна група, която е действала в правосъдието. Тук се касае за толкова здраво преплитане на криминални и правосъдни структури, че няма как по обичайните правила на едно наказателно разследване, провеждано от същите криминално-правосъдни органи, да се разбере кой е бандит и кой - магистрат. (...) Та, как въобще можем да си говорим за правосъдие у нас при това състояние на нещата?"

В същия дух е и коментарът на Минчо Спасов, адвокат на дъщерята на Илия Златанов. "Прокуратурата се противопоставя на въпроси, които биха изяснили участието на прокурори в организираната престъпна дейност. Самата Софийска градска прокуратура ни прекъсва и не дава възможност да бъдат зададени тези въпроси. Тя просто не иска да стигне до истината. Не иска да осъди Петров", каза той пред БНР.

Членовете на Висшия съдебен съвет, които вече повече от 3 години стоят на постовете си с изтекъл мандат, имат огромна заслуга този случай да бъде погребан. Както впрочем носят отговорност и за неразнищването на другия такъв скандал в системата - "Нотариуса". Затова час по-скоро трябва да си ходят.

А ако някога Сарафов отново е кандидат за титулярен главен прокурор, той не трябва да бъде оставян да припари до поста точно заради лъжата, че ще разнищи "джуджетата". Която го превръща в едно от тях.