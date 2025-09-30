Оправдан е прокурорът, за когото Сарафов искаше присъда

Софийският градски съд оправда прокурорът Константин Сулев като прие, че е извършил престъпленията, за които е обвинен, но в качеството му на прокурор, т.е. като орган на власт, а не като длъжностно лице, както е обвинен.
Присъдата не е окончателна и може да се атакува пред Софийския апелативен съд от прокуратурата.
Константин Сулев беше даден на съд за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на Петьо Петров - Еврото и приближеният му Кристиян Христов. Казано по друг начин - повдигнал е обвинение на Еврото.
Първоначално градският и апелативният съд прекратиха делото срещу Сулев. По искане на Борислав Сарафов, който и към момента продължава да е и.ф. главен прокурор, Върховният касационен съд възобнови делото за престъпление по служба.
Според прокуратурата Сулев е образувал делото срещу Петров след посещение на бившия районен прокурор на София Невена Зартова в кабинета на Гешев, докато той все още беше главен прокурор. След това тя се самосезирала по публикация, в която имало снимка пред ресторант "Осемте джуджета" на Петров със Сарафов. Установено било още, че делото не е трябвало въобще да бъде наблюдавано от районната, а от градската прокуратура заради твърдения за замесени магистрати. Освен това разследването било водено целенасочено в определена посока, свързана със събиране на данни за магистрати, като по него били давани и устни разпореждания, за да се дискредитират определени лица от съдебната система.
В резултат на това срещу Зартова беше образувано дисциплинарно производство, а Константин Сулев беше обвинен в извършването на длъжностно престъпление.
Съдия Аделина Иванова от СГС прекрати делото, като посочи, че описаните в обвинителния акт деяния изобщо не са престъпления. Според нея Сулев е действал като орган на власт, а не като длъжностно лице и затова не може да е субект на длъжностно престъпление. Определението ѝ след това беше потвърдено от апелативния съд, а според Борислав Сарафов прокуратурата е била лишена от възможността да защити обвинителната си теза, тъй като съдът е прекратил делото, вместо да се произнесе с присъда.
Върховните съдии приеха тезата на обвинението и възобновиха делото, като го върнаха в градския съд, но на друг състав - съдия Милена Вранчева.
И макар делото да приключи с оправдателна присъда, от заседанията по него изскочиха доста любопитни истории. Припомнете си ги тук: