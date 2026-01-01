Влизат в сила по-високи помощи за хора с ТЕЛК и бедни

Въпреки липсата на бюджетни закони, хората с увреждания и бедните от днес получават по-високи помощи. Това е така, защото техните суми са обвързани с линията на бедност, а от днес тя се увеличава на 390,63 евро. Решението за новия й размер беше взето още през септември.

Новите суми, които ще получават от този месец хората с увреждания по линия на техния закон, са следните:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - 27,34 евро;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - 58,59 евро;

3. над 90 на сто степен на увреждане - 97,66 евро;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - 117,19 евро;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия - 222,66 евро.

За съжаление, увеличение ще получат само пълнолетните лица с ТЕЛК. За децата помощите се определят с бюджета, а при липсата на такъв остават без промяна. В проекта на бюджет размерите на сумите в евро бяха незначително увеличени, за да се закръглят - максималната например беше посочена като 604 евро вместо точната сума от 603,32 евро. При липсата на бюджет обаче предстои в първите работни дни от Агенцията за социално подпомагане да уточнят колко точно ще получават тези семейства. Затова посочваме и двете суми - закръглената по спрения бюджет и точната по официалния курс на еврото от 1,95583 лв. (при закръгляне в полза на получателя, както се прави при всички социални плащания):

1. за дете с 90 и над 90% степен на увреждане – 604 евро (603,33 евро);

2. за дете със 70 до 90% степен на увреждане – 292 евро (291,44 евро);

3. за дете с 50 до 70 на сто степен на увреждане – 231 евро (230,09 евро).

По закона за социалното подпомагане помощите се определят като процент от линията на бедност, като за основа се ползват 30% от нея, или 117,19 евро. Базата всъщност е диференциран доход, който държавата гарантира, като допълва доходите на домакинството до него. Така при липса на доходи, помощта е равна и на прага за достъп. Диференцираните доходи от днес са:

1. за лице, живеещо само - 193,36 евро;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 117,19 евро;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 117,19 евро;

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 140,63 евро;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 140,63 евро.