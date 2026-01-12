2025 г. счупи рекордите по ТЕЛК решения

270 982 ТЕЛК решения са издадени през 2025 г., което е абсолютен рекорд на последните години, показва статистиката на Националната здравноинформационна система.

Това е с 26 714 решения повече в сравнение с 2024 г., или ръст с почти 11%. Само преди три години се издаваха под 200 000 решения годишно, макар че сравненията с 2022 и 2021 г. са некоректни, тъй като тогава действаше автоматично удължаване на срокове за преосвидетелстване поради пандемията. В последните години има и обективни причини за нарастването - процедурите бяха ускорени, а комисиите - удвоени, което навакса голямото забавяне.

Челната петорка на издадените решения по области е София (28 182), Пловдив (25 317), Кърджали (17 729), Варна (14 736) и Плевен (12 734). Вече сме коментирали, че не е нормално Кърджали да изпреварва далеч по-многолюдни области като Варна, дори като се има предвид, че там се освидетелстват изселниците ни в Турция. От известно време социалният министър Борислав Гуцанов говори за възложен анализ на бума от потребители на помощи с ТЕЛК, но правителството е в оставка и преди изборите едва ли нещо ще бъде направено в тази посока.

Основните диагнози за ТЕЛК остават инсултът (11 776), застойната сърдечна недостатъчност (9304), неинсулинозависимият диабет (8448), параноидната шизофрения (6795) и инфарктът на миокарда (6726).

Разпределението по възрастови групи показва, че са издадени 16 334 експертни решения за някакъв вид увреждане на деца до 18-годишна възраст и още 19 307 на хора във възрастовата група 19-39 г. Във възрастовата група 40-59 г. решенията са 108 366, повече отколкото в следващата - 60-79 г., където са 107 944 броя. Това обаче е трудно да се коментира без повече данни, тъй като в статистиката влизат не само новите решения, а и преосвидетелстваните хора, които трябва периодично да се явяват пред комисиите.