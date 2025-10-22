НОИ обяви промени в сроковете за инвалидните пенсии

БГНЕС Промените в сроковете за инвалидните пенсии след преосвидетелстване ще се отнасят до заявления от 2 декември нататък.

НОИ обяви важни промени, свързани с изплащането на инвалидни пенсии след преосвидетелстване. Те засягат въпроса кога ще продължи изплащането на инвалидната пенсия.

С последните изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж важно значение придобива датата, на която е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване на лицето:

Изплащането на инвалидната пенсия се продължава без прекъсване от датата, следваща тази, до която е била отпусната, когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето до датата, на която изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, по което е изплащана пенсията за инвалидност, съответно - добавката за чужда помощ;

изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, по което е изплащана пенсията за инвалидност, съответно - добавката за чужда помощ; Когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето след въпросната дата, изплащането на инвалидната пенсия, съответно - на добавката за чужда помощ, се възстановява от датата на преосвидетелстването.

Посочените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се отнасят за заявления-декларации за преосвидетелстване, подадени от лицата на 2 декември 2025 г. и след тази дата, посочват от НОИ.

Съгласно Закона за здравето регионалните картотеки на медицинската експертиза следва да уведомяват служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК срок на трайно намалена работоспособност. За да бъде едно лице преосвидетелствано е необходимо то да подаде заявление-декларация за преосвидетелстване в съответната регионална картотека на медицинската експертиза, припомнят от осигурителния институт.