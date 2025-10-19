Шефът на СДВР иска да има металдетекторни рамки в моловете

Шефът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов смята, че в моловете трябва да бъдат поставени металдетекторни рамки. Тази идея той лансира след среща с управителите на търговските центрове в София, проведена заради трагичния инцидент снощи, при който 15-годишен младеж уби свой връстник. На срещата управителите са били предупредени да засилят охраната и да информират при всеки случай на съмнителни групи, които могат да застрашат обществения ред. "В някои европейски страни са въведени и металдетекторни рамки на входа. През тях да минават поне такива лица, в които ние се съмняваме, че не са дошли да купуват различни стоки или да ползват услугите, а, евентуално, да извършват някакви такива действия, на което останахме, за съжаление, свидетели", каза Николов.

15-годишният младеж, който уби свой връстник в столичен мол снощи, е задържан. Това съобщиха от СДВР. "След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен. Той е задържан малко преди 00:00 часа - само няколко часа след извършване на престъпното деяние", добавят от полицията.

Сигналът за намушканото момче бе подаден снощи в 19.30 часа от търговския център на бул. "Александър Стамболийски". Пострадалото момче било транспортирано спешно към "Пирогов", където няколко часа по-късно е починало.

Линейката е пристигнала в мола на четвъртата минута след подаването на сигнала, но детето вече е било закарано от свои близки в „Пирогов“.

По-късно на специален брифинг по темата от Софийската градска прокуратура обясниха, че непълнолетният младеж вече е с повдигнато обвинение и задържан с прокурорско постановление за 72 часа и предстои от съда да бъде поискано постоянното му задържане.

"Информацията е докладвана в Софийската градска прокуратура, а разследването е поето от следовател. Извършен е обиск и освидетелстване на задържания, иззети са дрехите му и вещи, които имат отношение към случая. Установено е и оръжието, с което се предполага, че е извършено престъплението - предстои то да бъде изследвано", обясни заместник-градският прокурор Десислава Петрова, цитирана от БНТ.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено как точно е възникнал конфликтът между двете момчета. Още от вчера се говори, че вероятно става дума за спречкване между две познати компании, които се сбили до ескалатора на третия етаж.

"Засега първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия и в хода на спречкването обвиняемият е извадил джобен нож с дължина на острието около 9,5 - 10 см и е нанесъл един удар с него в областта на сърцето на жертвата, в резултат на което е настъпила и смъртта", обясни Петрова.

По думите на директорът на СДВР Любомир Николов, пристигайки на място, екипите на СДВР установили, че вече жертвата е откарана в "Пирогов" с личен транспорт. На място са установени част от свидетелите, други от тях установили на домашните им адреси и бяха разпитани

"Към момента в градска прокуратура са разпитани 11 свидетели. Извършителят на престъплението е известен криминален контингент... Неговата престъпна дейност е започнала през 2022 година, като тогава има едно противоправно деяние, после през 2023 г. има 4 кражби и през 2025 г. има грабеж",обясни Любомир Николов.

Веднага след инцидента извършителят веднага се оттеглил от мола с приятел през аварийния изход на мола, бързо е преминал градинката на парк "Възраждане" и е стигнал до трамвайна спирка на бул. "България", от където се е придвижил до квартал "Христо Ботев".

"Там установихме извършителя", каза още директорът на СДВР и допълни, че младежът е направил самопризнания и е показал оръжието.

ПОЗИЦИЯ

В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства, коментира в позиция кметът на София Васил Терзиев. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. "Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите - така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град. София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица", посочва Терзиев.