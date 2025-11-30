6 фонда за втора пенсия постигнаха над 8% доходност

Pixabay Все още малко българи се осигуряват за трета пенсия, въпреки че тук доходността е в пъти по-добра от тази на банковите депозити.

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване отчитат много добра доходност на фона на нулевите лихви за банковите депозити. Шест от десетте универсални фонда са успели да постигнат над 8%, а при доброволните има даже 10-12% доходност. Това показват данни на Комисията за финансов надзор за периода 29 септември 2023 - 30 септември 2025 г.

Два от универсалните фондове, където се осигуряват за втора пенсия родените след 1959 г., доближават дори 9% доходност - "Топлина" (8,95%) и УПФ ОББ (8,94%). "Алианц България" е с 8,51%, "ДаллБогг: Живот и Здраве" е с 8,39%, "ДСК-Родина" е с 8,28%, а "Доверие" - с 8,14%. "Съгласие" е с 5,78%, "ЦКБ-Сила" с 5,87%, "Бъдеще" - с 6,44%, а ПОИ - 5,45%.

Фондовете за трета пенсия, където ограниченията пред инвестирането на средствата са по-малки, по традиция постигат по-висока доходност.

4 128 949 българи се осигуряват в универсалните пенсионни фондове към септември. В тях вече има 26,098 млрд. лв. В доброволните фондове се осигуряват за трета пенсия 630 278 българи. В тях има 1,637 млрд. лв. Средният размер на вноската за трета пенсия варира в много широки граници - от 25,35 лв. в "ДСК-Родина" до 224,85 лв. за "ДаллБогг: Живот и Здраве".

В активните партиди за втора пенсия средната сума е 8461,79 лв. Това са партидите, в които е направена поне една осигурителна вноска за последните 12 месеца. В УПФ ОББ е най-голямата средна сума - 9923,70 лв. В "ЦКБ-Сила" средното спестяване за втора пенсия е 9598,53 лв. Във фонда с най-голям пазарен дял - "Доверие", средното натрупване е 8329,68 лв. Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори като продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и др., посочват от КФН.