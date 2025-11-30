Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

6 фонда за втора пенсия постигнаха над 8% доходност

В активните партиди в универсалните фондове има средно 8461,79 лв.

Днес, 06:33
Все още малко българи се осигуряват за трета пенсия, въпреки че тук доходността е в пъти по-добра от тази на банковите депозити.
Pixabay
Все още малко българи се осигуряват за трета пенсия, въпреки че тук доходността е в пъти по-добра от тази на банковите депозити.

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване отчитат много добра доходност на фона на нулевите лихви за банковите депозити. Шест от десетте универсални фонда са успели да постигнат над 8%, а при доброволните има даже 10-12% доходност. Това показват данни на Комисията за финансов надзор за периода 29 септември 2023 - 30 септември 2025 г.

Два от универсалните фондове, където се осигуряват за втора пенсия родените след 1959 г., доближават дори 9% доходност - "Топлина" (8,95%) и УПФ ОББ (8,94%). "Алианц България" е с 8,51%, "ДаллБогг: Живот и Здраве" е с 8,39%, "ДСК-Родина" е с 8,28%, а "Доверие" - с 8,14%. "Съгласие" е с 5,78%, "ЦКБ-Сила" с 5,87%, "Бъдеще" - с 6,44%, а ПОИ - 5,45%.

Фондовете за трета пенсия, където ограниченията пред инвестирането на средствата са по-малки, по традиция постигат по-висока доходност.

4 128 949 българи се осигуряват в универсалните пенсионни фондове към септември. В тях вече има 26,098 млрд. лв. В доброволните фондове се осигуряват за трета пенсия 630 278 българи. В тях има 1,637 млрд. лв. Средният размер на вноската за трета пенсия варира в много широки граници - от 25,35 лв. в "ДСК-Родина" до 224,85 лв. за "ДаллБогг: Живот и Здраве".

В активните партиди за втора пенсия средната сума е 8461,79 лв. Това са партидите, в които е направена поне една осигурителна вноска за последните 12 месеца. В УПФ ОББ е най-голямата средна сума - 9923,70 лв. В "ЦКБ-Сила" средното спестяване за втора пенсия е 9598,53 лв. Във фонда с най-голям пазарен дял - "Доверие", средното натрупване е 8329,68 лв. Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори като продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и др., посочват от КФН.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

втора пенсия

Още новини по темата

5 млрд. лв. са разпределени по личните партиди за втора пенсия за 3 г.
17 Ноем. 2025

Експерти предлагат базова държавна пенсия
28 Окт. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
02 Авг. 2025

Наполовина ще паднат таксите за втората пенсия
26 Юни 2025

Работещите са спестили 7736 лв. за втора пенсия
08 Юни 2025

От САЩ до Русия, с малко "Тесла" – къде са парите ни за втора пенсия
14 Апр. 2025

Партидите за втора пенсия автоматично ще преминат в евро
03 Апр. 2025

И мъже вече получават втора пенсия
20 Февр. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
25 Яну. 2025

Реформа може да удвои втората пенсия
25 Дек. 2024

Спестяванията за втора пенсия стигнаха 7441 лв.
28 Ноем. 2024

Експерти искат забрана за прехвърляне на втора пенсия в НОИ
11 Ноем. 2024

В партидите за втора пенсия вече има средно над 7000 лв.
07 Септ. 2024

185 000 българи прехвърлиха втората си пенсия в друг фонд
31 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д