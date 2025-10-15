21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов

Вторник вечерта Бойко Борисов разпореди на депутатите си да слязат при народа - да видят ще се ходи ли на избори - "Каквото ви кажат хората, това ще е!". Хукнах да чуя ще се ходи ли на избори.

Сряда, Варна, квартал "Аспарухово". 20 минути след началото на срещата, тя бе свършила. "Малко по-рано почнахме, работен ден е. Двадесетина души се събрахме", обясни ми Кристиан Ганчев, след като закъснях. Ганчев е млада депутатска надежда на ГЕРБ. "А какво решихте?" - "Категорично подкрепихме г-н Борисов". В този работен ден наоколо бе и районният кмет от ГЕРБ Ивайло Маринов.

Къде мога да се потопя още повече сред народа? В квартал "Владислав Варнечик", разбира се, бастион на ГЕРБ на другия край на града, обично наричан Владиславово.

Домакин на срещата с гражданите е районният кмет Николай Костадинов. От рано чака пред клуба на ГЕРБ. Срещата трябва да е с Любомир Загоров, и той народен представител от многомандатния район. Баби идват. Дочувам, че не го знаят. Загоров пристига, запознава се с Костадинов - и кметът не го знае, макар по едно време да бе партиен координатор. Почва срещата.

"Вие сте депутат от Варна?",

пита баба. "Да", отвръща представителят ѝ в парламента. Улавям се, че и аз не знам депутата. Гугълвам, що да прочета!: "След Славена Точева ГЕРБ има нов шампион по преференции във Варна (...). Номер 20 в листата Любомир Христов Загоров прави голямо пренареждане с цели 5251 преференции" ("Актуално", 30 октомври 2024 г.); "А на последните избори един никому неизвестен капитан далечно плаване – съкурсист на Дънката, направи над 5 хиляди преференции (вероятно има предвид Любомир Загоров, който бе 20-и в листата, но с преференции влезе в Народното събрание - бел. ред.)" (бившият депутат Руслан Тошев, скарал се с ръководството на ГЕРБ - Варна" пред Клуб Z" и разяснителна бележка на изданието, 24 юли 2025).

Депутатите на срещата, всъщност, са двама. Дошъл е и Станислав Иванов. Три мандата общински съветник, тъкмо излиза от същото мероприятие в друг квартал. Сядат на маса в зала пред хората. Кметът Костадинов е прав, помага като водещ. Хората са 17 жени и 4-ма мъже.

"Това е приемна. Ако искате, един по един отидете до депутатите, седнете до тях, питайте лично каквото ви вълнува", подканва Костадинов. "Нямаме тайни!", отвръща баба, която после най-много взема участие.

Хората са подканени да питат от място. Но не питат и депутатите почват да разказват: ГЕРБ крепи стабилността, опозицията пречи, трябва да влезем в Еврозоната, "Възраждане" нещо обвинили ГЕРБ за Еврозоната... Около соларите се очакват придобивки за хората, санирането върви. Ако не е ГЕРБ, нещата пропадат, обаче лошото се приписва на нея. По едно време

е намесен съкварталецът Костадин Костадинов,

който според депутатите пречи да се случват добрини в България.

Същата баба пита нещо за санирането, дискусията продължава разнопосочно. "Абе, то днес всеки знае защо сме се събрали тук", мъчи се да концентрира енергията депутатът Иванов. Ама не се концентрира. Кметът Костадинов пак приканва да се питат лично депутатите чрез преместване до тях, пак никой не става.

По едно време друга баба изстрелва: "Да питам - защо не се проведе референдум за еврото?". Въпросът отдавна е решен, не е от компетенцията на народа, има си конституция, обясняват депутатите. Но поемат напоително вината, че не са направили достатъчно да популяризират достойнствата на единната европейска валута.

Жена пита ще даде ли държавата пари за реконструкция на бул. "Цар Освободител". "Сега. Във Варна вероятно отиваме на избори", доверява депутатът Иванов. Следват

на по-тих глас размишления

за графика до изборите. "Ама и това го приписват на нас. Излезе началникът и няколко пъти каза: "Искам да пуснат Коцев". Не сме ние, ама и тая работа с Коцев на нас я приписват", казва кметът Костадинов. Всички се съгласяват пак, че лошото все на ГЕРБ се приписва.

По някое време са споменати актуалните избори в Пазарджик. "То се вижда - купуват се гласове, ужасни неща. 20 процента активност, и хората пак не излизат да гласуват!", безпощаден е разрезът на депутата Иванов. "Началникът беше много ядосан, много!", добавя Костадинов. Идва ред на най-активната баба да забие питането на деня: "Добре де,

след като е такава ниска активността, защо не отменят изборите?".

С разбиране ѝ е обяснено, че избори не може да се отменят заради активност.

Знае се - Владиславово се развива успешно. "Много ни е добър кметът. Искат да ни го вземат, ама ням-а-а-а", редят бабите. "Всички сме едно семейство. Имаме си доверие", издава тайната на успеха Костадинов.

От стената гледа не само Бойко Борисов. Ами и Даниел Митов, водач на листата, плакатите стоят. Между приказките кметът Костадинов успява да припомни "или-или", което му е отправил лидерът.

На 37-тата минута една от жените най-после обладава смисъла на мероприятието: "Кажете сега, ще ходим ли на избори?". "Надяваме се разумът да надделее", отвръща депутатът Загоров. Всеобщо жужене пълни залата със свежест и реализиран смисъл. Благодарено ни е за вниманието.

Аз така и не разбрах ще се ходи ли на избори. Обаче знам, че 17 жени и 4-ма мъже от народа на Владиславово подкрепят г-н Бойко Методиев Борисов.

---

PS Малко след публикуването на статията депутатът Кристиан Ганчев информира "Сега", че приемната в "Аспарухово" е продължила и впоследствие, над 100 души са преминали за няколко часа.