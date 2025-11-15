Медия без
Държавата дава ваучери по 20 000 лв. за саниране на къща

Днес, 18:41
Премиерът Желязков пообиколи санирани сгради в Тутракан.
FB/Министерски съвет на Република България
Нова програма за саниране на еднофамилни къщи афишира днес премиерът Росен Желязков. Чрез нея ще се предоставят ваучери по 20 000 лв. за обект. Финансирането е от фонд за декарбонизация, който ще разполага със 100 млн. лв., които в последствие може да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, уточни правителственият пресцентър.

Министър-председателят днес бе на обиколка в Североизточна България, където нагледа ремонти, срещна се с граждани и представители на местната власт. По темата със санирането говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 човека, компрометиран още при строителството с ВиК-системата си, е потънал повече от 20 сантиметра в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът бил укрепен, а и енергийната му ефективност - подобрена.

Желязков посети и мястото на българския бряг, което ще е част от фериботната линия Тутракан - Олтеница:

 

