Държавата дава ваучери по 20 000 лв. за саниране на къща

Нова програма за саниране на еднофамилни къщи афишира днес премиерът Росен Желязков. Чрез нея ще се предоставят ваучери по 20 000 лв. за обект. Финансирането е от фонд за декарбонизация, който ще разполага със 100 млн. лв., които в последствие може да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, уточни правителственият пресцентър.

Министър-председателят днес бе на обиколка в Североизточна България, където нагледа ремонти, срещна се с граждани и представители на местната власт. По темата със санирането говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 човека, компрометиран още при строителството с ВиК-системата си, е потънал повече от 20 сантиметра в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът бил укрепен, а и енергийната му ефективност - подобрена.

Желязков посети и мястото на българския бряг, което ще е част от фериботната линия Тутракан - Олтеница: