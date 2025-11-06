Медия без
Зеленски разговаря с премиера Желязков за енергетика и оръжие

Днес, 17:45
Украинският президент Володимир Зеленски публикува във "Фейсбук", че днес е разговарял с българския премиер Росен Желязков. 

 

"Проведох разговор с министър-председателя на България Росен Желязков.
Обсъдихме засилването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще подобрят енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и със сигурност ще ги реализираме.

Говорихме също за сътрудничество в областта на отбраната и за проекти, по които можем да работим заедно. Инструментът SAFE на Европейския съюз предоставя много възможности за това, а аз предложих на министър-председателя съвместни производствени проекти, включително такива, насочени към повишаване на сигурността в Черно море. България проявява интерес към сътрудничество с Украйна. Съгласихме се нашите екипи да изработят всички подробности. Благодаря за важните сигнали на продължаваща подкрепа. Ще поддържаме връзка.", написа Зеленски. 

България е част от т.нар. Коалиция на желаещите да помогнат на Украйна. Българският Министерски съвет все още не е съобщил за разговора.

Украйна за първи път получи газ от Азербайджан по Трансбалканския коридор през юли.

Тестовата доставка се осъществява по маршрута България — Румъния — украинската граница, съобщи тогава председателят на управителния съвет на „Нафтогаз“ Сергей Корецки. „Това е малка по обем, но стратегически важна стъпка, която отваря пътя към дългосрочно сътрудничество“, написа той.

Министърът на енергетиката Светлана Гринчук уточни, че Трансбалканският тръбопровод ще осигури на Украйна достъп до втечнен газ, който постъпва от цял свят в гръцките и турските терминали, както и до азербайджански газ. Тя определи сключената от „Нафтогаз“ сделка с азербайджанската компания SOCAR като резултат от последователни усилия и преговори — включително юлското посещение на украинския енергиен министър в Баку.

Трансбалканският коридор наричат основния газопровод, който преминава през територията на Украйна, Молдова, Румъния, България и Турция.

