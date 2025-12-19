За първи път украински дрон порази руски танкер в Средиземно море

Танкерът е получил критични повреди и повече не може да бъде използван за пренос на нефт

За първи път украински дрон порази руски танкер от "сенчестия флот" в Средиземно море. Спецоперацията е проведена на разстояние над 2000 км от Украйна, съобщават украинските Телеграм канали, позовавайки се на Службата за безопасност на Украйна /СБУ/. Публикувано е и видео от удара.

Поразен е танкерът QENDIL. По време на удара той е бил празен и затова няма опасност от екологично замърсяване. Танкерът е получил е критични повреди и не може повече да бъде използван за превоз на петрол, твърди СБУ. Според службата танкерът е законна цел, защото е използван за заобикаляне на санкциите срещу Русия.

NEW: Ukraine's SBU hit a Russian “shadow fleet” oil tanker with drones in the Mediterranean, Ukraine’s first such strike.



Target: QENDIL tanker (linked to Russian oil, reportedly empty).



Result claimed: ship critically damaged. pic.twitter.com/hdIyAr8G0a — Clash Report (@clashreport) 19 декември 2025 г.

Преди това с безпилотни катери бяха поразени три танкера от "сенчестия флот" в Черно море. В началото на декември бе поразен Dashan, който е под западни санкции. "Танкерът получи критични повреди и извън строя. Стойността му е около 30 млн. долара, а за един курс той превозва нефтопродукти за около 60 млн. долара", съобщиха след удара от СБУ пред "Укринформа". Един от най-влиятелните Z-Телеграм канали "Рибар" потвърди удара и уточни, че танкерът е поразен от три морски безпилотни апарата, пуснати от Одеска област. За удара са използвани Sea Baby. Танкерът плаваше под флага на Коморските острови, с изключен транспондер и е трябвало да натовари руски петрол от Новоросийск.

В края на ноември край турското крайбрежие бяха ударени още два танкера от "сенческия флот" — Kairos и Virat. И двата бяха празни. По-късно Kairos заседна в български води и трябваше да бъде изтеглен до брега.