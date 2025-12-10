Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна арестува кораб от руския "сенчест флот"

Плавателният съд е бил под флага на африканска държава и е задържан на пристанището в Одеса

Днес, 12:32
От СБУ засега не съобщават името на арестувания кораб
СБУ
От СБУ засега не съобщават името на арестувания кораб

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) арестува в Одеса чуждестранен кораб, от т.нар. "сенчест флот" на Русия, който незаконно е превозвал продукция от временно окупирания Крим. Това се казва в съобщение на СБУ не нейния "Телеграм канал.

Според материалите по делото, собственикът на кораба е под санкциите, наложени от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНБО) и за заобикалянето на ограничителнтите мерки редовно е променял името му и формалните бенефициенти от трети държави.

СБУ е разобличила дейността на контролирания от Русия "сухотоварен" кораб на търговското пристанище на Одеса, където той е пристигнал под флага на африканска държава, за да изнесе партида стоманени тръби.

Доказано е, че преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., корабът е акостирал в Севастопол поне 7 пъти, за да изнесе незаконно селскостопански продукти в интерес на Русия. В края на януари 2021 г., например, плавателният съд е изнесъл почти 7000 тона зърно от Крим към Северна Африка.

По време на обиска на борда на кораба са били капитанът и още 16 членове на екипажа - всички граждани на държави от Близкия изток.

При претърсването са открити планове на рейсовете, лоцмански карти, картографски материали и дневници за проверка на радиовръзки, доказващи незаконно влизане в пристанища на временно окупирани украински територии.

Разследващите от СБУ са образували наказателни производства по 4 члена от Наказателния кодекс: финансиране на действия, извършени с цел насилствено изменение или сваляне на конституционния ред или завземане на държавна власт, промяна на границите на територията или държавната граница на Украйна; държавна измяна; нарушение на действащите правила в транспорта; нарушение на реда за влизане и напускане на временно окупираната територия на Украйна.

Корабът е арестуван и ще бъде предаден на Националната агенция на Украйна за идентифициране, издирване и управление на активи, получени от корупция и други престъпления (АРМА).

През април 2025 г. в териториалните води на Украйна бе задържан друг съд от "сенчестия флот" на Русия. Той е превозвал зърно, иззето от временно окупираните територии на Запорожка и Херсонска области. В края на 2024 г. същият кораб, плаващ под флага на азиатска държава, пък е изнесъл от пристанището в Севастопол 5000 т. пшеница, добита в Южна Украйна.

Русия създаде т.нар. "сенчест флот" за експорт на нефт, газ и ред други стоки, попадащи под международни санкции. Според данните на украинското разузнаване всеки шести танкер (17%) в света е част от "сенчестия флот. От началото само на 2025 г. анализатори са откроили 940 плавателни съда, извършващи подобни дейности, което е с 45% повече, спрямо 2024 г.

Основната част от този флот са стари танкери, прехвърлили всички срокове на годност и опериращи под флагове на неутрални държави. Освен, че заобикалят санкциите и замърсяват околната среда, се счита, че тези стари танкери служат и като платформи за хибридни атаки в различни точки на Европа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сенчест флот

Още новини по темата

Екипажът на руския танкер край Ахтопол не иска да се евакуира
06 Дек. 2025

Лондон удари със санкции ЛУКойл, Роснефт и индийска фирма
16 Окт. 2025

Арестуваният танкер Boracay отплава в неизвестна посока
03 Окт. 2025

Френски барети превзеха руския танкер Boracay
02 Окт. 2025

Финландия ще съди "Eagle S" за вандализъм
12 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ