Украйна арестува кораб от руския "сенчест флот"

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) арестува в Одеса чуждестранен кораб, от т.нар. "сенчест флот" на Русия, който незаконно е превозвал продукция от временно окупирания Крим. Това се казва в съобщение на СБУ не нейния "Телеграм канал.

Според материалите по делото, собственикът на кораба е под санкциите, наложени от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНБО) и за заобикалянето на ограничителнтите мерки редовно е променял името му и формалните бенефициенти от трети държави.

СБУ е разобличила дейността на контролирания от Русия "сухотоварен" кораб на търговското пристанище на Одеса, където той е пристигнал под флага на африканска държава, за да изнесе партида стоманени тръби.

Доказано е, че преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., корабът е акостирал в Севастопол поне 7 пъти, за да изнесе незаконно селскостопански продукти в интерес на Русия. В края на януари 2021 г., например, плавателният съд е изнесъл почти 7000 тона зърно от Крим към Северна Африка.

По време на обиска на борда на кораба са били капитанът и още 16 членове на екипажа - всички граждани на държави от Близкия изток.

При претърсването са открити планове на рейсовете, лоцмански карти, картографски материали и дневници за проверка на радиовръзки, доказващи незаконно влизане в пристанища на временно окупирани украински територии.

Разследващите от СБУ са образували наказателни производства по 4 члена от Наказателния кодекс: финансиране на действия, извършени с цел насилствено изменение или сваляне на конституционния ред или завземане на държавна власт, промяна на границите на територията или държавната граница на Украйна; държавна измяна; нарушение на действащите правила в транспорта; нарушение на реда за влизане и напускане на временно окупираната територия на Украйна.

Корабът е арестуван и ще бъде предаден на Националната агенция на Украйна за идентифициране, издирване и управление на активи, получени от корупция и други престъпления (АРМА).

През април 2025 г. в териториалните води на Украйна бе задържан друг съд от "сенчестия флот" на Русия. Той е превозвал зърно, иззето от временно окупираните територии на Запорожка и Херсонска области. В края на 2024 г. същият кораб, плаващ под флага на азиатска държава, пък е изнесъл от пристанището в Севастопол 5000 т. пшеница, добита в Южна Украйна.

Русия създаде т.нар. "сенчест флот" за експорт на нефт, газ и ред други стоки, попадащи под международни санкции. Според данните на украинското разузнаване всеки шести танкер (17%) в света е част от "сенчестия флот. От началото само на 2025 г. анализатори са откроили 940 плавателни съда, извършващи подобни дейности, което е с 45% повече, спрямо 2024 г.

Основната част от този флот са стари танкери, прехвърлили всички срокове на годност и опериращи под флагове на неутрални държави. Освен, че заобикалят санкциите и замърсяват околната среда, се счита, че тези стари танкери служат и като платформи за хибридни атаки в различни точки на Европа.