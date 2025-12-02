5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста

Стотина ултраси нападнаха полицаите на ул."Врабча" пред офиса на ДПС - Ново начало снощи след края на многохилядния протест срещу правителството, какъвто София не е виждала от 90-те години на XX век. Вандалите изпочупиха полицейски бус, подпалиха контейнери за боклук и нахлуха в клуб на ГЕРБ на бул."Дондуков" без полицейски отпор.

Разбира се, никой нормален човек не би искал да се повторят сцените от под колоните на Министерския съвет, нито пък случките от протеста срещу БФС. Но снощи МВР не изглеждаше по-адекватно с пасивността си.

Директорът на СДВР беше най-високопоставеният говорител, който днес се отрони от сърцето на МВР, за да обясни на обществото колко адекватно и по европейски е действала полицията, как полицаите са герои, че не била пролята и капка кръв и че организаторите на протеста също носят вина за погромите, тъй като без предупреждение заявеното за митинг, т.е. на едно място на площада, прераснало в шествие. Премиерът Росен Желязков също похвали работата на полицията.

Това обаче не изчерпва въпросите за адекватността на МВР. Те стоят висящи.

Защо МВР остави бандитите да вилнеят?

В нито една европейска държава нямало практика агресивните хора да бъдат изваждани от мирната тълпа, тъй като това водело до сблъсъци, обяснява директорът на СДВР Любомир Николов днес. Сигурно е прав. Неговата сладкодумност обаче не може да скрие факта, че сме виждали как полиция и жандармерия охраняват футболни мачове, без да допуснат безредици. А снощи по улиците на София имаше хиляди полицаи, които изглеждаха странно дезорганизирани и пасивни срещу хулиганите.

При това на "Врачба" и после на "Дондуков" вандалите бяха сами, не бяха част от мирната тълпа. Тогава защо силите на реда просто ги оставиха да вилнеят, без да се намесят?

Опитът да бъде хвърлена вината върху организаторите на протеста, които нито предупредили, че искат да правят шествие, нито докладвали съмнителните субекти сред протестиращите, също звучи меко казано нелепо.

Много липсваше т.нар. оперативна работа. Тя би била превантивна в случая. В МВР има хиляди оперативни работници, които явно по цял ден се чудят какво да правят. На хартия поне има и много секретни сътрудници. Всеки оперативен работник има по няколко. Те трябва да имат такива в агитките и във всички социални слоеве. МВР просто трябваше да е наясно какво се задава. Още повече, че от няколко дни се говори, че на протеста се очакват провокации, които да го окървавят.

ДАНС очевидно също върти на празни обороти, щом в центъра на столицата са възможни подобни батални сцени, за които сега се твърди, че са били изненадващи.

Но в МВР предпочитат геройски да си получават увеличените заплати и да дремят. Особено когато са сигурни, че след това ще бъдат похвалени за чудесно свършената работа. По европейски.

А за нас остава да се чудим кого пази МВР - гражданите от престъпниците или престъпниците от гражданите.

Къде се скриха вътрешният министър и главният секретар на МВР?

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на министерството Мирослав Рашков отсъстват днес от пейзажа. А човек би очаквал да види на терен снощи поне главния секретар. Особено, след като обстановката се усложни.

С това си поведение министърът за пореден път демонстрира, че е просто калинка на ул. "Шести септември" и е крайно време да видим оставката му, за която мине се, не мине дава повод. Просто е крайно несериозно днес най-висшето ръководство на министерството да не застане пред обществото, а да се задоволи да пусне директора на СДВР.

Още при предходното разклащане на правителството на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, се спекулираше, че Митов е пътник, в политическия смисъл на думата. Той обаче запази поста си. През лятото, след смъртта на арестант във Варна, когато дори собствената му партия си позволи да го критикува, Митов получи гръб от Пеевски, който коментира, че няма основания за оставка и това е един толкова демократичен министър.

Същият този много демократичен министър на практика запази разстановката в МВР, направена от предшественика му Калин Стоянов. Като отчетем, че последният финишира под топлото крило на санкционирания за корупция Пеевски, можем да заключим, че лидерът на ДПС неслучайно е доволен от Митов.

Чия политическа поръчка изпълнява родната полиция?

Това е друг въпрос, който не може да не си зададем след събитията от снощи, а отговорът му е доста логичен, като имаме предвид казаното дотук. Впечатление прави, че санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски, изживяващ се като последна инстанция в управлението на страната, веднага извади позиция за протеста и хвърли вината за агресията върху президента Румен Радев. И днес някак си в медиите изтече, че синът на бизнесмена Атанас Бобоков, който се води близък до Радев, е сред задържаните вандали, хванат да пали контейнер за боклук на централна улица. Разбира се, Любомир Николов потвърди вече известната информация.

Потвърди също, че у друг от задържаните, са намерени 31 хил. лв., приготвени вероятно за раздаване. Явно, за да внуши, че протестиращите са били платени. Обеща ни и да бъде изнесена информация, от която да разберем кой е мотивирал и управлявал тълпата агресори. Нямаме търпение.

Кой организира ултрасите?

Ултрасите с качулките са пускани в действие на всеки голям протест срещу Борисов и Пеевски, както и когато трябва да се защити изборът на някой желан главен прокурор. Помните ли "Гешев е радост", помните ли качулатите с агнешките главички пред Висшия съдебен съвет. Я, пак кажете, че това не са хора, демонстриращи в интерес на Пеевски.

И още нещо. Да не забравяме кой флиртува с футболните агитки, откакто е влязъл в политиката преди 25 години. Да, точно така. Това е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Нали видяхме как големите телевизии всъщност прогледнаха какво се случва в София снощи не по време на многохилядния мирен протест, а когато дойде време да вилнеят хулиганите, наричайки ги протестиращи. Това адски удобно измества разговора от общественото недоволство срещу правителството (защото това не беше просто протест срещу бюджета, а срещу всички аспекти на управлението на коалицията, водена от ГЕРБ). По-добре е да се занимаваме с 12 запалени кофи за боклук и нападението на над офиси на ГЕРБ и ДПС, отколкото с провала на политиката им, нали?

#Кой спря тока в центъра на столицата?

Вероятно клошар, който е живял в подстанцията, е предизвикал случаен пожар по време на протеста. Очакваме МВР да намери бездомника и да го изправи пред съда на общественото мнение.

Засега няма официален отговор от властите дали аварията, оставила на тъмно центъра на София по време на протеста, е била умишлена или случайна. Любомир Николов увери, че експертите на пожарната работят по случая.

Познавайки статуквото и методите му обаче, можем да спекулираме, че няма нищо случайно в мрака от снощи. И той само издава страха, който тресе кочинката на властимащите и опасенията им, че скоро и техният шалтер ще бъде дръпнат от обществото.