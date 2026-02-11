Световно лекарство в неврологията е фалшифицирано в България

Двама чехи са арестувани заради незаконно производство на лекарства в България. Това става ясно от официално съобщение на МВР.

Полицейската операция стартирала след придобитата информация, че на територията на асеновградското село Богданица се осъществява незаконна дейност по линия на здравеопазването. При претърсване в помещение, обособено като производствен цех, служителите открили пълначна машина за капсулни хапчета и голямо количество готова продукция. Част от нея била в насипно състояние в чували, а другата – пакетирана в блистери и в кашони.

Иззето е и прахообразно вещество, както и различни заготовки и други доказателства. На този етап от разследването е изяснено, че става дума за медикамент, предназначен за неврологично заболяване. Опаковките и лекарствата са били обозначени с търговската марка на световно известна фармацевтична корпорация, без да има необходимите разрешителни документи от правопритежателя.

Като заподозрени за незаконното производство и съхранение на медикаментите с полицейски заповеди са били задържани двама чешки граждани, на 52 и 35 години.

По случая е образувано досъдебно производство, а с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив мъжете са привлечени като обвиняеми. Продължава работата по определяне на точното количество иззети лекарства, както и придобиване на данни дали те са били разпространени в търговската мрежа в страната или чужбина.