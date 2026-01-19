МВР си разрешава "особени разходи" с абсурдна инструкция

МВР си разрешава само с абсурдно засекретна инструкция особени разходи и тайни харчове. Това се разбира от обнародвани в "Държавен вестник" промени на Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26 от 20 юли 2022 г. Въпросната инструкция е озаглавена "за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи".

Веднага след това става ясно, че всичко е поверително и не се разбира нито какви са въпросните особени разходи, нито техния размер, нито поради каква точно причина те са засекретени, нито защо абсурдно се пуска в ДВ инструкция, която веднага след това е обявена за изцяло поверителна. Единственото, което се разбира, че има някакви секретни промени и, че "инструкцията влиза в сила от 1.01.2026 г". Няма никакво обяснение защо например е секретно кой и какъв контрол осъществява на тези средства, какъв е редът на отчитане, както и размерите и начина на определянето им.

Сред специфичните разходи в МВР са такива за командировъчни, пътни, нощен труд, извънреден три. Те обаче са регламентирани на светло, за разлика от т.нар. «особени разходи» в системата на МВР. МВР не благоволява дори да ги посочи във въпросната инструкция, но за такива по правило се смята, че те са специфична категория разходи, предназначени за финансиране на оперативно-издирвателни дейности и защитени дейности, свързани с националната сигурност. Те би трябвало да се използват за плащания на сътрудници (доброволни информатори), контролирани доставки, доверителни сделки и други дейности, които изискват строга конспиративност. Въпросните средства се отчитат по специален ред, който е класифицирана информация. За разлика от стандартните бюджетни разходи, подробните първични документи (като имена на получатели или конкретни задачи) не са публични, за да се запази самоличността на източниците и методите на работа.

И ако има няакаква логика да не са известни имената на получателите, то е абсурдно да няма обща съм на тези разходи. Отгоре на всичко въпросните секретни суми подлежат единствено на вътрешен одит от специализирани звена в МВР. По принцип би трябвало да има контрол от Сметната палата чрез одитори с достъп до класифицирана информация, но до момента няма нито един известен доклад, който да казва какво е положението.

На няколко пъти през години имаше публични скандали за това кой на кого плаща в МВР, каква е системата за заплащане на на сътрудниците, дали има изобщо отчет, както и, че и не е ясна сумата, която отива за тази дейност. В други специални служби имаше образувани няколко наказателни производства по тази тема.

Само преди няколко седмици правителството изсипа допълнително десетки милиони левове в МВР. И тогава в нито един публичен документ не бе обявено за какви разходи и ангажименти става дума, за какво ще отидат парите. След въпроси на "Сега" стана ясно, че парите били за лекарства, апаратура и консумативи за МВР-болница и по проект на Гранична полиция за следене на българи-турската граница.

Дадената тогава сума бе прибавена към и без това големия бюджет на МВР - за 2025 г. той е 4,2 млрд. лева, като 3,9 млрд. от тях отиват за заплати и осигуровки.