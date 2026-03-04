Медия без
Чистката в МВР застигна шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията

Днес, 15:11
Емил Дечев
БГНЕС
Кадровата сеч в МВР, която вече отнесе главния секретар на МВР и 23-ма от общо 28-те областни управители, застигна и директорите на националната полиция, на ГДБОП и на жандармерията.

Със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев са освободени от длъжност директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Боян Раев и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Николай Николов, съобщават от вътрешното министерство.

Допълнително ще бъде съобщено кои ще са новите ръководители на структурите. Критериите за избора им ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит, добавят от МВР.

Васков беше човекът, който пое основно обявяването на информацията около трагедията "Петрохан-Околчица". Той бе и на изслушването на ръководството на МВР в парламента. Васков стана шеф на полицията на мястото на Мирослав Рашков, който тогава стана главен секретар на МВР. Самият Рашков също бе махнат преди дни от правителството и президента.

Раев е сравнително нов шеф на ГДБОП, а за смяната на Николов съобщиха по-рано в сряда в парламента депутати от ГЕРБ, които питаха какво общо има жандармерията и отряда за борба с тероризма с изборите.

