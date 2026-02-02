Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БОЕЦ: В МВР са си раздали 52 млн. лева бонуси и награди само за година

02 Февр. 2026
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

В МВР са си раздали само за една година - 2025 г., над 52 млн.лв бонуси и награди. Това твърди гражданското движение БОЕЦ на фейсбук страницата.  Организацията се позовава на получена от самото МВР информация, поискана по закона за достъп до обществената информация. 

Движението посочва, че данните идват на фона на това, че за "последните две години в МВР заплатите бяха увеличени с над 70%, което предизивика обществено напрежение и недоволство".

Според справката на МВР, "общият размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) в служебната дейност за 2025 г. в МВР е в размер на 31 846 693 лв., без осигурителните вноски". Министерството твърди, че за отделните видове държавните служители са давани от 390 до 155 лв в зависимост от индивидуалната оценка.

Общият размер на раздадените награди за 2025 г. е 20 172 041 лв. В тази сума са включени и паричната награда от 400 лв., които взе всеки служител за Коледа.

"За периода 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. общият размер на средствата (допълнително материално стимулиране и награди) извън основното трудово възнаграждение, изплатени на зам.-министрите на МВР е 3 190 лв.", пишат от вътрешното министерство.

МВР се оправдава, че не разполага с исканата информация за изплатени суми за допълнителни плащания на министра на вътрешните работи, като сыщата следва да се е налична и да се обработва от администрацията на Министерския съвет на Република България.

От справката излизат интересните данни, кои са всички съветници на вътрешния министър. Посочени:

  1. ﻿﻿﻿Николай Славев Николов;
  2. ﻿﻿﻿Мартин Веселинов Милев;
  3. ﻿﻿﻿Любомила Станиславова Станиславова;
  4. ﻿﻿﻿Надежда Петрова Ганева;
  5. ﻿﻿﻿Тодор Стоянов Пройчев;
  6. ﻿﻿﻿Алекси Петков Кесяков - до 16.01.2025 г.
  7. ﻿﻿﻿Силвия Костадинова Русинова - до 16.01.2025 г.

Общият размер на брутните доходи по трудови правоотношения през 2025 г. изплатени на съветниците на министра на вътрешните работи е 345 874 лв. По граждански договори възнаграждения не са изплащани, пише в справката. За периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране и награди, изплатени на съветниците на министрите на вътрешните работи е 5 387 лв.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, бонуси, допълнително материално стимулиране

Още новини по темата

МВР обяви национална операция срещу нарушенията на пътя
30 Яну. 2026

След критики и засечки МВР все пак си купува 681 джипа

29 Яну. 2026

МВР разследва посегателство върху жп инфраструктурата
29 Яну. 2026

МВР си разрешава "особени разходи" с абсурдна инструкция
21 Яну. 2026

Франция вече наказва със затвор превишена скорост
11 Яну. 2026

МВР обяви как ще спира с тайните си коли на пътя

08 Яну. 2026

МВР включи системата за влизане/излизане на ЕС по всички ГКПП
06 Яну. 2026

Полицията зове да се внимава за мошеници с евро
27 Дек. 2025

Властта вади жандармерия и барети по базари, гари, летища, молове
22 Дек. 2025

Съдът изненадващо пусна от ареста шефа на Пето РПУ в София
16 Дек. 2025

На изпроводяк МС изсипа "златен дъжд" в МВР

16 Дек. 2025

Един от полицейската ОПГ припадна в съда, а друг опита да се самоубие в ареста
15 Дек. 2025

Фирмите вече не дават 13-а заплата за Коледа
09 Дек. 2025

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ