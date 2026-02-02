БОЕЦ: В МВР са си раздали 52 млн. лева бонуси и награди само за година

В МВР са си раздали само за една година - 2025 г., над 52 млн.лв бонуси и награди. Това твърди гражданското движение БОЕЦ на фейсбук страницата. Организацията се позовава на получена от самото МВР информация, поискана по закона за достъп до обществената информация.

Движението посочва, че данните идват на фона на това, че за "последните две години в МВР заплатите бяха увеличени с над 70%, което предизивика обществено напрежение и недоволство".

Според справката на МВР, "общият размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) в служебната дейност за 2025 г. в МВР е в размер на 31 846 693 лв., без осигурителните вноски". Министерството твърди, че за отделните видове държавните служители са давани от 390 до 155 лв в зависимост от индивидуалната оценка.

Общият размер на раздадените награди за 2025 г. е 20 172 041 лв. В тази сума са включени и паричната награда от 400 лв., които взе всеки служител за Коледа.

"За периода 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. общият размер на средствата (допълнително материално стимулиране и награди) извън основното трудово възнаграждение, изплатени на зам.-министрите на МВР е 3 190 лв.", пишат от вътрешното министерство.

МВР се оправдава, че не разполага с исканата информация за изплатени суми за допълнителни плащания на министра на вътрешните работи, като сыщата следва да се е налична и да се обработва от администрацията на Министерския съвет на Република България.

От справката излизат интересните данни, кои са всички съветници на вътрешния министър. Посочени:

﻿﻿﻿Николай Славев Николов; ﻿﻿﻿Мартин Веселинов Милев; ﻿﻿﻿Любомила Станиславова Станиславова; ﻿﻿﻿Надежда Петрова Ганева; ﻿﻿﻿Тодор Стоянов Пройчев; ﻿﻿﻿Алекси Петков Кесяков - до 16.01.2025 г. ﻿﻿﻿Силвия Костадинова Русинова - до 16.01.2025 г.

Общият размер на брутните доходи по трудови правоотношения през 2025 г. изплатени на съветниците на министра на вътрешните работи е 345 874 лв. По граждански договори възнаграждения не са изплащани, пише в справката. За периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране и награди, изплатени на съветниците на министрите на вътрешните работи е 5 387 лв.