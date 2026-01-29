Нотариусите: Ще има бум на измами, ако падне заверката при колите

Нотариусите смятат, че при падане на заверката, ще сделките с коли ще станат проблемни и по-скъпи

Нотариусите предупредиха, че отпадане на нотариалната заверка при сделки с коли ще доведе до бум на измамите, до принудително отнемане на МПС и до застрашаване на правната сигурност. Те правят това в официална позиция на Нотариалната камара. Повод за становището са "появилите се в публичното пространство, включително и от трибуната на НС, изявления на Йордан Иванов, народен представител от групата на ПП-ДБ, относно внесените от него промени в закона за движение по пътищата".

Въпросният законопроект предвижда премахване на нотариалната такса при прехвърляне на автомобил. "Това е тема, която касае 300 000 хил. души годишно и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", каза при внасянето на проекта народният представител. Той допълни, че това, което предлагат, е да се модернизира начинът на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус. Иванов определи тази такса като "измислена". "Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза още депутатът.

Нотариусите обаче се обявяват категорично срещу промяната. Те припомнят, че МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за сключените договори с МПС, с което се намали регулаторната и административна тежест.

Преди сключване на сделката, по искане на нотариуса, се извършват проверка на собствеността. Проверява се гражданско състояние, семейно положение, адрес, валидност на документа за самоличност, актуално състояние на фирмите на страните. Прави се и проверка за превозното средство – валидна регистрация, категория, номер на двигател, собственост по регистрация, наличие на запор, митническо ограничение, застраховка гражданска отговорност, технически преглед, неплатени задължения.

Нотариусът носи пълна имуществена отговорност за дължимите данъци в полза на общината и държавата.

"Пресече се възможността за употреба на МПС за трафик на мигранти и наркотици, като до този момент се използваха МПС непререгистрирани в КАТ и отговорността падаше върху добросъвестния продавач (в Гърция бяха осъдени бивши собственици на затвор поради липса на информация за сменената собственост)", пишат още нотариусите.

Според тях отпадането на нотариалната заверка ще доведе до:

- застрашаване на правната сигурност;

- заобикаляне на законите;

- измами и принудително отнемане на МПС;

- избягване на заплащане на данъци и ощетяване на общинския и държавен бюджет;

- увеличаване разходи от държавния бюджет за административен персонал за извършване на тази дейност;

- увеличаване на административната тежест на гражданите и бизнеса – ще възникне нуждата от отделяне на значително време за заплащане на дължими данъци по отношение на автомобила и с оглед сключване на сделката /данък превозно средство, данък придобиване/, набавяне и изготвяне на документи, което в момента се извършва от нотариуса – всичко на едно гише.

"Нотариусите нямат лоби и „дълга ръка“, а са лица, на които държавата е възложила публични функции. Изземването на тази функция от тях е с цел предоставянето им на други лица и в никакъв случай безплатно", твърдят още от Нотариалната камара.