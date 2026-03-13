ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН намалиха рязко данъка на нотариусите

Без много шум ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН намалиха днес данъчното облагане на нотариусите. За тях нормативно признатите разходи, с които се намалява данъчната основа, вече няма да са 25%, а 40%. На практика това означава, че ефективно платеният данък върху доходите им ще намалее значително.

Щедрият жест бе прокаран в преходните разпоредби на друг данъчен закон - за корпоративното подоходно облагане, където Министерски съвет предлага няколко промени.

Вносител на данъчното облекчение за нотариусите е Йордан Цонев от ДПС-Ново начало. В четвъртък при гласуването на данъчните промени в бюджетната комисия, този текст не получи подкрепа и бе отхвърлен.

Днес в пленарна зала обаче, без никакви дебати, доскорошната управляваща коалиция подкрепи данъчното облекчение.

В бюджетна комисия Цонев обяви, че предлага нотариусите да ползват същите нормативно признати разходи като адвокатите и земеделските производители, заради множеството законови задължения, с които трябвало да се съобразяват. Тогава против тази промяна се обявиха от "Демократична България". "Не е нормално в края на мандата на парламента да се правят подобни промени. Ако искате, го направете, когато се гледа редовния бюджет за 2026 г. Но сега не е редно, особено когато целта е да се намали бюджетния дефицит", коментира Мартин Димитров.

Асен Василев също остро разкритикува предложението на ДПС-НН. Той посочи, че ако нотариусите действително имат значителни разходи, могат да регистрират фирма и да намалят финансовия си резултат с тях, като плащат данък печалба.

Днес обаче в пленарна зала нито от "Продължаваме промяната", нито от "Демократична България" повдигнаха въпроса.

Против гласуваха единствено депутатите от "Възраждане", докато депутатите от ПП-ДБ, БСП и "Величие" гласуваха "въздържали се".