ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН намалиха рязко данъка на нотариусите

Днес, 19:51

Без много шум ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН намалиха днес данъчното облагане на нотариусите. За тях нормативно признатите разходи, с които се намалява данъчната основа, вече няма да са 25%, а 40%. На практика това означава, че ефективно платеният данък върху доходите им ще намалее значително.

Щедрият жест бе прокаран в преходните разпоредби на друг данъчен закон - за корпоративното подоходно облагане, където Министерски съвет предлага няколко промени.

Вносител на данъчното облекчение за нотариусите е Йордан Цонев от ДПС-Ново начало. В четвъртък при гласуването на данъчните промени в бюджетната комисия, този текст не получи подкрепа и бе отхвърлен.

Днес в пленарна зала обаче, без никакви дебати, доскорошната управляваща коалиция подкрепи данъчното облекчение.

В бюджетна комисия Цонев обяви, че предлага нотариусите да ползват същите нормативно признати разходи като адвокатите и земеделските производители, заради множеството законови задължения, с които трябвало да се съобразяват.  Тогава против тази промяна се обявиха от "Демократична България". "Не е нормално в края на мандата на парламента да се правят подобни промени. Ако искате, го направете, когато се гледа редовния бюджет за 2026 г. Но сега не е редно, особено когато целта е да се намали бюджетния дефицит", коментира Мартин Димитров.

Асен Василев също остро разкритикува предложението на ДПС-НН. Той посочи, че ако нотариусите действително имат значителни разходи, могат да  регистрират фирма и да намалят финансовия си резултат с тях, като плащат данък печалба.

Днес обаче в пленарна зала нито от "Продължаваме промяната", нито от "Демократична България" повдигнаха въпроса.

Против гласуваха единствено депутатите от "Възраждане", докато депутатите от ПП-ДБ, БСП и "Величие" гласуваха "въздържали се".

Още новини по темата

Данъчните облекчения се искат в левове, а ще се изплащат в евро
09 Февр. 2026

Нотариусите: Ще има бум на измами, ако падне заверката при колите
29 Яну. 2026

Законопроект въвежда 5 г. затвор за лъжа пред нотариус
25 Ноем. 2025

Законопроект премахва нотариалната такса при прехвърляне на кола
14 Ноем. 2025

Правосъдният министър поиска наказания за 4-ма нотариуси
14 Окт. 2025

Нотариуси спряха опит за измама и кражба на апетитен имот

25 Юни 2025

Блокиране на сделки на длъжници вкара в хазната 260 млн. лева

23 Юни 2025

148 000 българи ползват данъчни облекчения с ТЕЛК
09 Апр. 2025

НАП предупреди домашните майстори да декларират доходите си
23 Март 2025

Неуспели кандидати за нотариуси масово обжалват конкурса
22 Ноем. 2024

Кандидатите за нотариуси масово изпопадаха на писмения изпит
05 Окт. 2024

По 8 души се борят за 1 място за нотариус
30 Авг. 2024

Нотариуси се оплакват, че НАП спира имотни сделки за неплатени данъци
12 Юли 2024

Дългоочакваният конкурс за нотариуси може да блокира заради жалби
11 Юни 2024

