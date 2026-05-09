Издирват се 49 бивши работници от фалиралия "Химко"-Враца

09 Май 2026
"Химко"-Враца спря работа преди 20 години

Издирват се 49 бивши работници на фалиралия завод "Химко" във Враца, за да получат неизплатените си заплати. Преди близо 15 години торовият гигант беше обявен в несъстоятелност заради дългове от десетки милиони, съобщи БНР. 

Химкомбинатът спря да работи преди повече от двайсет години. Близо десет години след това се проточи производството по несъстоятелност на дружеството. 

В хода на съдебната сага за фалита на торовия гигант като кредитори бяха присъединени за неизплатени заплати и стотици работници. Досега на около 650 химици е изплатено дължимото.

Своите заплати все още не са получили 49 души, чиито искове са приети в хода на производството по несъстоятелност.  Десет от тях са починали, но техните законни наследници могат да получат дължимото, поясни синдикът на "Химко" Росица Томова.

В Окръжния съд във Враца на видно място е поставен списък с имената им. За да получат дължимите заплати, те трябва да се свържат по телефона със синдика, за да им бъде разяснено какви документи да подготвят за изплащането на сумите.

Ключови думи:

Химко, Враца

