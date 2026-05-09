Издирват се 49 бивши работници от фалиралия "Химко"-Враца

Издирват се 49 бивши работници на фалиралия завод "Химко" във Враца, за да получат неизплатените си заплати. Преди близо 15 години торовият гигант беше обявен в несъстоятелност заради дългове от десетки милиони, съобщи БНР.

Химкомбинатът спря да работи преди повече от двайсет години. Близо десет години след това се проточи производството по несъстоятелност на дружеството.

В хода на съдебната сага за фалита на торовия гигант като кредитори бяха присъединени за неизплатени заплати и стотици работници. Досега на около 650 химици е изплатено дължимото.

Своите заплати все още не са получили 49 души, чиито искове са приети в хода на производството по несъстоятелност. Десет от тях са починали, но техните законни наследници могат да получат дължимото, поясни синдикът на "Химко" Росица Томова.

В Окръжния съд във Враца на видно място е поставен списък с имената им. За да получат дължимите заплати, те трябва да се свържат по телефона със синдика, за да им бъде разяснено какви документи да подготвят за изплащането на сумите.