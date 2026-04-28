Партията на Радев си прави свое съдебно статукво

Не си правете илюзии. Съдебното статукво е по-силно от партията на Румен Радев.

Първият тест, който предстои на "Прогресивна България", е изборът на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трябва да го направи така, както никога не се е случвало - с истински прозрачна и публична процедура. С изслушвания и проверки. С широк консенсус, с търсене на хора, които последователно и смело, независимо от статуквото, са отстоявали независимостта на съдебната власт.

А това никак няма да е лесно. Най-малкото, защото от всички 131 депутати на ПБ тези, които имат парламентарен опит, се броят на пръстите на едната ръка. А това неопитно мнозинство вероятно може лесно и бързо да бъде подхлъзнато от старите кучета.

Дори да приемем, че ще се справят, ще трябва да съберат и мнозинство от 160 депутати, нужно за избора както на членовете на ВСС, така и на Инспектората към него, който е също с отдавна изтекъл мандат.

А накрая идва най-трудната задача -

да се преборят със съблазните да изберат хора, които са лоялни преди всичко на партийното ръководство и повеля, а не на закона и морала. Въшки, както нарече колегите си един от членовете на сегашния ВСС. Нещо, което дотук нито една политическа сила не е успяла да направи и всички берем плодовете на това отровено дърво. А проектът на Радев никак не изглежда революционен. Дори не дава и особен вид, че ще помете модела "Борисов - Пеевски", по-скоро в момента преговаря с него. Или казано иначе, прави си свое статукво.

Освен това промяната в съдебната власт не може да бъде наложена еднолично от парламента. Във Висшия съдебен съвет има още 11 души, които трябва да бъдат избрани от съдебната система, в която отрицателният подбор е установен от десетилетия. Ако в парламента вземат, че надделеят силите на промяната, това още повече ще мобилизира силите на статуквото в съдебната власт. През годините сме се нагледали как точно избрани от магистратите членове на ВСС копаят професионалното дъно. Дори дъното на дъното.

И понеже съдебното статукво е изключително силно,

в следващите 4 години в най-добрия случай ПБ с конвенционални методи може да се надява най-много на нормализация на външния вид на съдебната власт, обиране отгоре-отгоре на най-мръсната пяна, която сега, покрай прегрупирането, е избила на повърхността.

Другото е операция "Чисти ръце", реподбор, ветинг, за които се чуват редица гласове в последните месеци. Но никой от радевите хора не говори за това. Слушаме само общи приказки. И един ултиматум Борислав Сарафов да напусне поста на изпълняващ функциите главен прокурор, който той заемаше незаконно в продължение на 9 месеца.

"Решението днес изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката." Думите са на служебния премиер Андрей Гюров по повод оттеглянето на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор миналата сряда. Точно 9 месеца, след като изтече законовият срок от 6 месеца, в които Сарафов можеше да заема позицията. Сарафов не се оттегли, когато върховният съд му каза, че няма легитимност на поста, не се трогна от протестите, гражданите, които запечатаха кабинета му, всички юристи, които му казваха, че трябва да се махне. Не се впечатли от произнасянето на Конституционния съд, че ограничението от 6 месеца не противоречи на основния закон.

Но се втурна през глава надолу по стълбите от 4 етаж в Съдебната палата, когато Иван Демерджиев от "Прогресивна България" му постави ултиматум. Прокурорската колегия пък, която откакто го произведе в и.ф. през юни 2023 г., го бранеше непоколебимо, без никакъв коментар прие за сведение заявлението му и бързо сложи заместничката му Ваня Стефанова за следващ и.ф. със заместник...Борислав Сарафов, който се върна като зам. главен прокурор и директор на Националната следствена служба.

Така че в момента

би било доста наивно да очакваме, че нещо в прокуратурата ще се промени.

Ден след като Сарафов се оттегли, той се появи редом със Стефанова на събитие в националното следствие, да не би някой да си помисли, че е смятала, че той незаконно заема поста от миналия юли насам.

Засега тя не се е престрашила да се изяви по медиите - да ни обясни как разплитането на аферите "Осемте джуджета" и "Нотариуса" е приоритет за прокуратурата, как ще бъде разследван архивът на Пепи Еврото, как ще бъдат извадени всички дела на трупчета, как ще бъдат разтурени шпицкомандите в Софийската градска прокуратура, как за всеки магистрат, за когото има данни за връзки с мрежите за задкулисно влияние в системата, ще бъде потърсена най-малкото дисциплинарна отговорност.

А вероятно не го прави, защото след 6 месеца, когато изтече мандатът ѝ като изпълняващ функциите, ние ще ѝ напомним всички празни обещания и как нищо не е свършено. Не че нещо се променя за Сарафов, като му напомняме неговите празни обещания, дадени още от лятото на 2023 г., когато зае "временно" мястото на уволнения Иван Гешев.

Освен всичко тези "горещи" дела са и перфектната банка за компромати и зависимости. Ако бъдат извадени на светло, те вече няма да имат същата стойност.

Видяхме и че Прокурорската колегия на ВСС си намери перфектното извинение да протака образуването на дисциплинарно производство срещу Сарафов по искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов той да бъде уволнен от съдебната система.

Щетите от това поведение на колегията, криеща се зад колективната си безотговорност, както и от упорството на Сарафов да е на поста в последните 9 месеца, тепърва ще се изчисляват. И не става дума само за имиджовите щети, но и за тези, причинени по конкретни дела, зад които стоят реални хора със съдбите си. Например делата, по които е изпуснат срока за преразглеждане на влезли в сила присъди, защото без легитимен главен прокурор, няма кой да сезира съда за възобновяване. Или разследванията, които не са прехвърлени в националното следствие, защото пак няма кой да го направи. Или тези, които са прехвърлени от Сарафов и това е минирало събраните по тях доказателства. От прокуратурата крият какво е подписвал Сарафов за времето, в което незаконно заемаше поста.

Действията на бъдещия ВСС по тези въпроси ще са ни първата червена лампа дали ще се случи някаква промяна в системата или отново просто сме били свидетели на поредното прегрупиране.