Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми

Българските власти живеят спокойно, докато Русия притежава комплекс "Камчия" на морето. Шумният казус около собствеността на руската църква в София отдавна спихна, затрупан от следващите скандали. А десетки руснаци продължават да купуват имоти в България дори и след началото на пълномащабната война на Кремъл срещу Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г. и още бушуваща. Малко след началото на военните действия, България беше обявена от Москва за неприятелска държава. Това обаче ни най-малко не спира търговията с имоти тук.

Това показват данните, получени от "Сега" от Агенцията по вписванията. Това не стана лесно и костваше съдебна битка с помощта на адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация", а известно време вече смененото ръководство на агенцията дори отказваше да изпълни съдебното решение в полза на публичността.

Един от въпросите на "Сега" беше колко руски граждани са собственици или съсобственици на имоти в България към настоящия момент и колко от тези имоти са придобити след 24 февруари 2022 г.

От АВ обясняват, че сделките с недвижими имоти стават с нотариален акт в района на съответния имот. После актовете се вписват. Като съдията по вписванията извършва цялостна проверка на представените документи и с резолюция разпорежда или отказва вписване, отбелязване или заличаване в имотния регистър. А преценката на съдията по вписванията подлежи на съдебен контрол.

През 2009 г. в Агенция по вписванията е внедрена Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) във всички 113 Служби по вписванията. Вписването в ИИСКИР, в частта относно собственик - чуждестранно физическо или юридическо лице, което няма съдебна регистрация в България, включва код по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер, както и националност на физическото, респективно държава по седалището на юридическото лице.

Вписването на гражданство за физическите лица или на седалище за правните субекти, не представлява част от обстоятелствата, подлежащи на задължително вписване в регистрите, водени от Агенция по вписванията, обясняват от там. И сочат, че извлечените от информационните системи на регистрите, водени от Агенция по вписванията, записи, основани единствено на държава по произход, не би могло да послужи, като критерий за предоставяне на прецизна и пълна информация.

Все пак при извършена проверка по критерии "националност" и "държава по седалище", в Имотния регистър излизат 14 229 имотни партиди и 10 375 собственици на

10 954 недвижими имоти, половината от които в община Несебър.

От тях 8723 партиди са създадени след 24 февруари 2022 г., тоест масовото пазаруване се е случило след войната в Украйна.

В отговорите на агенцията се прави уточнението, че надграждането на ИИСКИР, включващо и въвеждане на полето за националност на лицата, е извършено на 10 декември 2018 г. Като тези данни се вписват само ако ги има в нотариалния акт.

Дават и справка по области, която е актуална към 23 април, когато е изготвена.

Впечатление прави, че руснаци имат имоти в цялата страна. По-голям брой са регистрирани в общините Балчик - 79 имота, Бургас - 810, Созопол - 468, Бяла - 232, Варна - 934, Несебър (абсолютен рекордьор, но към тази община спада и Слънчев бряг) - 5106, Поморие - 851, Банско - 659, столицата - 445, Приморско - 138, Царево - 129

В справката на Агенцията по вписванията обаче имотите са посочени с партидите си, а не с електронните си партиди, което прави проверката на конкретните им параметри в Имотния регистър (в това число размера им, историята на собствеността и цената на придобиване) невъзможна.

И на въпросите за това в колко търговски дружества, регистрирани в България, има участие на руски граждани и/или руски търговски дружества към настоящия момент, както и колко от тези дружества са регистрирани след 24 февруари 2022 г., от Агенцията по вписванията отбелязват, че е проверено участие на физически/юридически лица в дружества с ограничена отговорност, еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества. Акционерите от акционерните дружества не подлежат на вписване, освен ако не са еднолични собственици на капитала.

Освен това вписването на гражданство за физическите лица или на седалище за правните субекти, не е сред обстоятелствата, подлежащи на задължително вписване в регистрите. Затова и предоставената справка може да е непълна.

Все пак се откриват

7854 търговски дружества, в които съдружник/едноличен собственик на капитала е руски гражданин

и/или руско юридическо лице. Това е 0,84% от общия брой от около 935 000 капиталови дружества (АД, КДА и ООД), регистрирани и незаличени към момента в регистъра, подчертават от АВ.

Като 944 записа са въведени след 24 февруари 2022 г. Има 9 записа за руско юридическо лице, което е принципал на клон на чуждестранен търговец, 163 - за руски граждани, вписани като действителни собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари, 64 руски юридически лица, вписани като юридически лица, чрез които се упражнява пряк контрол, 26 за руски юридически лица, чрез които се упражнява непряк контрол.

"Сега" попита и на колко и кои дружества Агенцията по вписванията е

отказала вписване поради санкциите срещу Руската федерация.

В справката са описани 37 откази по заявления, които засягат 18 конкретни дружества.

За някои фирми (като "НИС Петрол", "Комплишънс Дивелъпмънт" и "Еврохим") има серия от откази през различни периоди.

Сред големите "имена" в списъка, свързани със санкционирани олигарси и банки, попадат "ВТБ Капитал" АД (с действителен собственик на капитала Андрей

Костин), "Комплишънс Дивелъпмънт", "Еврохим Агро България", свързано с Александра Мелниченко (съпруга на олигарха Андрей Мелниченко). Агенцията подробно описва веригата на собственост през Швейцария, Кипър и доверителни фондове. Случаят "Еврохим" е емблематичен. Агенцията цитира изрично Регламента на ЕС, в който се обяснява как Андрей Мелниченко е прехвърлил собствеността на съпругата си Александра в деня преди да бъде санкциониран, за да запази контрола. Българските власти обаче приемат, че тя се облагодетелства от него и също е под санкции.

"Комплишънс Дивелъпмънт" пък е свързано с олигарха Дмитрий Пумпянский.

При "Еврохим Агро" и "НИС Петрол" са блокирани дори опити за смяна на оперативните управители (българи с други българи или чужденци), тъй като крайният собственик остава санкционирано лице.

Друга интересна група откази са свързани с руски държавни активи. Като например за

СОК "Камчия", който е собственост на град Москва, са отказани промени

в управлението. За Дома на Москва в София е спрян опит за прехвърляне на собственост между две различни структури на град Москва. Също така е отказано заличаването на Руски морски корабен регистър.

За НИС Петрол (NIS Petrol), собственост на сръбската "Нефтена индустрия на Сърбия" (контролирана от "Газпром нефт") има 5 отказа за мащабно увеличение на капитала от 500 хил. на 220 милиона лева чрез апорт на вземания по заеми.

Отказана е регистрацията на серия нови транспортни фирми - "ЛаврЛев груп 777", "Стройдом 2025", "Ригил Кентаурус", "Аксент Кар БГ", "Суинги", "Норвик" и др., основани от руски граждани. Агенцията реже всички, защото в предмета им на дейност е вписан "транспортни услуги", което е изрично забранено за руски превозвачи/оператори.

Любопитен детайл от справката е

опит за апорт на хеликоптер.

Фирмата "Магна Виста" ООД два пъти в рамките на по-малко от месец се е опитала да увеличи капитала си чрез апорт на хеликоптер с руска регистрация. Това е блокирано директно по регламента за забрана на авиационни активи.

Има откази за фирми ("Симкорп" и "Експедиция"), свързани с граждани на Беларус, поради участието на страната в агресията срещу Украйна.

Накратко: руският капитал търси "пролуки" в българския Търговски регистър. Предстои да видим колко ще ги намира при новите управляващи, чиято благосклонност към агресора не е тайна.