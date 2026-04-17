Агенцията по вписванията упорито крие руските имоти и фирми у нас

Агенцията по вписванията отказва да предостави информация за руските фирми и имоти в България. "Сега" я осъди заради мълчаливия отказ на изпълнителката директорка Даниела Митева да даде информация. Въпреки съдебното решение от 24 март, Митева продължава да мълчи по темата. Не помогнаха и въпросите, пратени на 14 април от "Сега" до Агенцията по вписванията през пресслужбата на Министерството на правосъдието, под чиято шапка е институцията.

В края на октомври м.г. "Сега" изпрати до Агенцията по вписванията заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Въпросите са колко руски граждани са собственици или съсобственици на имоти в България, като справката да е разделена по области. Колко от въпросните имоти са придобити след 24 февруари 2022 г., т.е. след началото на войната на Русия срещу Украйна. Сходни въпроси имаше и за участие на руски граждани във фирми или неправителствени организации и колко от тях са регистрирани след началото на войната. Последното питане беше на колко и кои дружества Агенцията по вписвания е отказала вписване заради санкциите срещу

Русия.

Първоначално от агенцията опитаха да върнат заявлението, защото беше подадено по електронен път, но без електронен подпис. Едва след като им беше напомнено, че ЗДОИ не поставя такова изискване и с претенцията си нарушават закона, заявлението получи входящ номер. Но отговори така и не дойдоха. С помощта на Програма достъп до информация мълчаливият отказ беше оспорен пред Административния съд в София.

Така се стигна и до решението от 24 март, с което съдия Мария Стоева го отмени. Това развитие беше очаквано, тъй като законът не позволява мълчаливи откази.

По време на делото изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева не се яви, не прати представител и становище по делото.

В съдебното решение, което е окончателно, се казва, че търсената информация е обществена и че тя би позволила да се направят изводи за дейността на Агенцията по вписванията. Преписката е върната на агенцията, като е даден 14-дневен срок от уведомяването тя да излезе с решение, като се съобрази със съдебните мотиви.

КОМЕНТАР

Неизпълнението на съдебно решение е недопустимо, коментира адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма достъп до информация.

"Би било препоръчително Министерството на правосъдието, което се е заело сериозно с важни аспекти от необходимата реформа, да провери какво се върши и не се върши в подопечната му Агенция по вписванията и по какви причини определен държавен служител си позволява да мълчи, вместо да изпълни задължително съдебно решение", каза още юристът.

Той припомни, че преди повече от 20 години Върховният административен съд прие практиката, че държавните органи се избират и назначават, за да отговарят на гражданите, не да мълчат. "Скоро ще стане 1 месец от решението на съда, с което Агенцията по вписванията е задължена да предостави информация в 14-дневен срок. Неизпълнението на съдебно решение е и административно нарушение и влече със себе си наказание глоба. То представлява и дисциплинарно нарушение от страна на служебното лице, което е длъжно да предостави информация по ЗДОИ", посочи още адвокатът.

Той попита риторично какъв е смисълът от съществуването на администрация, която не действа в изпълнение на задълженията си, и то когато става въпрос за основни, гарантирани с Конституцията права.

Според практиката на Европейския съд по правата на човека изпълнението на съдебните решения е част от правото на справедлив процес. Без изпълнение дори най-доброто съдебно решение остава теоретично и илюзорно, а не практическо и ефективно.

КОЙ Е НАЧЕЛО НА АВ

Даниела Митева оглави АВ за втори път през лятото на 2021 г. по време на служебното правителство на Стефан Янев, когато министър на правосъдието беше Янаки Стоилов. От тогава тя е запазила поста си при 8 министри на правосъдието.

Всъщност Митева за първи път застана начело на агенцията през октомври 2008 г., след като правосъдният министър в тройната коалиция Миглена Тачева уволни предишния директор Емил Станков, чиято заместничка беше Митева. Година по-късно тя е махната от правосъдната министърка Маргарита Попова от първия кабинет на ГЕРБ заради "принципни различия с ръководството на министерството по отношение организацията на работа, както и по отношение съблюдаване на финансовата дисциплина в Агенцията по вписвания". Тогава срещу Митева бяха подадени сигнали в прокуратурата, но при повторното назначение на Митева Стоилов заяви, че те не са установили нередности и той няма опасения.