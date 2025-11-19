Петима служители на ареста във Варна са задържани

Петима служители от надзорно-охранителния състав на ареста във Варна са задържани тази сутрин при изненадваща проверка, съобщи министерството на правосъдието. По заповед на министър Георги Георгиев са извършени претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

В 4:30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора в гр. Варна, е обявена учебна тревога. С нея започват и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки. Проверките продължават. Те се извършват в последните няколко месеца в местата за лишаване от свобода по разпореждане на министъра на правосъдието. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.

Неотдавна от министерството отчетоха, че за месец и половина са засечени опити за внасяне на 25 мобилни телефона и 11 опита за вкарване на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода.